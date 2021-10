Polenergia: do 630 mln zł na przygotowanie projektów

Polenergia i Wind Power z grupy Equinor zatwierdziły budżet i plan rozwoju projektów farm wiatrowych na Bałtyku, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024 rok.

W komunikacie przekazanym w środę wieczorem przez Polenergię poinformowano, że „przewidziany w Budżecie poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów, koniecznych do poniesienia w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy wynosi obecnie do 630 mln zł”.