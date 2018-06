Policjanci rozpoczynają protest

Oflagowanie jednostek i niewypisywanie mandatów zapowiada związek zawodowy policjantów, który zdecydował o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. W odpowiedzi MSWiA zapewniło, że jest otwarte na kolejne rozmowy.

"Akcja protestacyjna nie jest ostra, na razie rozpatrujemy oflagowanie jednostek i niewypisywanie mandatów, ale to pokazuje tylko desperację i to, że środowisko policyjne ma dosyć, szczególnie po informacjach, że więcej od policjanta, który codziennie wychodzi na ulicę, dostaje ktoś, kto otwiera szlaban przed ministerstwem, ktoś, kto oddaje honory w Sejmie. To przelało czarę goryczy w szeregach policji" - powiedział PAP przewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski.



Związkowcy domagają się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca br. wysłali swoje postulaty do szefów ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów i Sprawiedliwości. Jeszcze w marcu Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.



"Jako przewodniczący zarządu głównego chciałbym, żeby postulaty, o które się zwróciliśmy, dało się załatwić przy stole, w ramach negocjacji. Jak mało kto doceniam wkład ministra Joachima Brudzińskiego, od kiedy został szefem resortu, w to, żeby ten dialog między MSWiA i związkami zawodowymi był jak najlepszy" - powiedział Jankowski. Dodał jednak, że w ankiecie referendalnej, którą wypełniło 30 tys. policjantów, za protestem opowiedziało się 99 proc.



Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej NSZZ Policjantów, związkowcy powołali komitet protestacyjny i przyjęli harmonogram działań protestacyjnych, a także "strategię dotyczącą dalszych negocjacji ze stroną rządową".



"Zarząd główny NSZZ Policjantów od dnia 10 lipca 2018 r. uruchomi działania polegające na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Związkowi zależy na tym, by w efekcie stosowania tej formy protestu zwiększył się udział pouczeń w stosunku do ilości nakładanych mandatów karnych. Ważne jest też to, żeby wszystko odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zarządy Wojewódzkie będą monitorowały sytuację na terenie poszczególnych garnizonów i zapewnią wsparcie policjantom, którzy z powodu udziału w proteście zetkną się z represjami" - napisano w komunikacie.



Związkowcy zapowiedzieli także oznakowanie radiowozów i manifestację we wrześniu w Warszawie. Podkreślili jednocześnie, że rozmowy z rządem uznają za priorytet.



W odpowiedzi na akcję protestacyjną MSWiA wydało w czwartek komunikat, w którym zapewnia, że szef resortu Joachim Brudziński "jest otwarty na dalsze rozmowy o wszelkich propozycjach związkowców".



"Postulaty i propozycje związkowców są zawsze starannie analizowane w resorcie. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania funkcjonariuszy, po wielu latach zaniedbań, są o wiele większe. Zapewniamy jednak, że robimy wszystko, by postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe udało się pogodzić" - czytamy w komunikacie.



Jak podało MSWiA, odbyły się 23 spotkania i rozmowy szefa resortu z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. W stałym kontakcie z nimi jest powołany przez ministra pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi, który odbył już ponad 100 spotkań dotyczących postulatów funkcjonariuszy.



Resort przypomniał też, że wprowadził i realizuje Program Modernizacji Służb Mundurowych, dzięki czemu podległe mu formacje otrzymają w latach 2017-2020 ponad 9 mld zł, czego Policja niemal 6 mld zł.



"Jednym z podstawowych elementów tego programu są podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb. Dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń już w styczniu 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. Warto zaznaczyć, że w maju br. podnieśliśmy pensje dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy. Zwiększyliśmy również o 175 zł brutto wysokość dodatku stołecznego. Kwota tego dodatku nie była zmieniana od 2009 r." - podało MSWiA.



O rozpoczęciu przez policjantów akcji protestacyjnej jako pierwsze poinformowało RMF FM.