Policjanci zabezpieczyli podrabiane perfumy i odzież o wartości ok. 5 mln zł

Policjanci z warszawskiej ochoty zabezpieczyli ponad 6 tys. sztuk podrobionych perfum oraz ubrań znanych marek. Ich wartość oszacowano na około 5 milionów złotych. Do sprawy zatrzymano 35-letniego obywatela Sri Lanki - poinformował w środę PAP mł. asp. Karol Cebula z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Jak przekazał mł. asp. Karol Cebula, policjanci z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji dowiedzieli się, że na jednym z bazarów na warszawskich Włochach 35-latek może wprowadzać do obrotu duże ilości podrobionej odzieży oraz kosmetyków.



Do zatrzymania 35-letniego obywatela Sri Lanki doszło w miniony weekend. "W czasie przeszukania pawilonu znaleziono w produkty z podrobionymi znakami towarowymi. Były to ubrania, bielizna, buty, galanteria skórzana, perfumy oraz zegarki" - powiedział policjant.



Wskazał, że funkcjonariusze przeszukali dwa boksy, które również należały do 35-latka. "Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 6 tys. sztuk podrobionej odzieży oraz kosmetyków o łącznej wartości około 5 milionów złotych" - podał.



Poinformował także, że w trakcie policyjnej akcji 35-letni obywatel Sri Lanki źle się poczuł. "Policjanci natychmiast udzielili mu niezbędnej pomocy i na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia. Po przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono konieczności hospitalizacji zatrzymanego i mógł on uczestniczyć w dalszych czynnościach" - podkreślił.



35-latek został zatrzymany, a wszystkie jego przedmioty zostały zabezpieczone. "Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi różnych marek, przy czym uczynił sobie z tego źródło stałego dochodu" - dodał policjant.



Za zarzucane zatrzymanemu czyny grozi do 5 lat więzienia.