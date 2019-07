Policjanci zatrzymali złodziei, którzy wysadzali bankomaty

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali bankomaty w Polsce i w Europie. Jak poinformował w środę asp. sztab. Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji ,46 i 55-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Starszy z mężczyzn na wniosek prokuratora został aresztowany na 3 miesiące.

Kryminalni z Komendy Stołecznej Policji zajmowali się sprawą włamań do bankomatów. Miało do nich dojść w Warszawie, w Parzniewie i Mościskach. "Sprawcy przy pomocy wprowadzonej do urządzenia rurki wpuszczali gaz , a następnie detonowali ładunek, wysadzając bankomat" - powiedział asp. sztab. Mariusz Mrozek z KSP.



Śledczy przeanalizowali zgromadzone materiały m.in dziesiątki nagrań z monitoringu i ustalili, że poszukiwani mężczyźni poruszali się charakterystyczną mazdą CX-5. To właśnie ten samochód naprowadził policjantów na trop złodziei. Okazało się, że mieszkali oni w Gdyni.



"Przy wsparciu tamtejszych antyterrorystów funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań, gdzie zastali podejrzanego 46-latka. Drugi z mężczyzn ukrywał się na terenie jednego z kompleksów leśnych pod Gdynią i tam też został zatrzymany" - mówi asp. sztab. Mariusz Mrozek.



W trakcie przeszukań zabezpieczono zagraniczne tablice rejestracyjne, urządzenia służące do detonacji ładunków wybuchowych, reduktor gazu do butli gazowej oraz wiertła służące do nawiercania bankomatów.



W toku śledztwa wyszło też na jaw, że mężczyźni mogą być odpowiedzialni za podobne przestępstwa, do których doszło na terenie Rzeszowa i w Lublinie. "Niewykluczone, że mężczyźni mają również związek z włamaniami do bankomatów w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Olsztynie. To będzie przedmiotem prowadzonego dochodzenia. Policjanci ustalili ponadto, że mogli też działać w Czechach, Austrii, Słowacji i Słowenii" - poinformował asp. sztab. Mariusz Mrozek.



55-latkowi zostały przedstawione 3 zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatów. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. 46-latek odpowie za jedno usiłowanie kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat więzienia.