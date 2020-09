Polityka energetyczna Polski do 2040 r. — wyzwania i szanse

Transformacja polskiej gospodarki na zeroemisyjną ma przynieść 300 tys. nowych miejsc pracy, pobudzić inwestycje i pozwolić na szybsze wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią — twierdzili zgodnie uczestnicy debaty poświęconej polityce energetycznej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Plan realizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 zakłada m.in. spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 60 proc. w 2030 r. Do tego czasu udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 21 proc. Do 2033 r. ma zostać wdrożona energetyka jądrowa. Ponadto plan przewiduje poprawę efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. i ograniczenie emisji CO2 o 30 proc. W jaki sposób osiągnąć te cele — zastanawiali się eksperci.

O tym jak zmieni się polska energetyka do 2020 r. dyskutowali (od prawej): Mateusz Ratajczak, dziennikarz Money.pl, moderator debaty, Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Michał Kurtyka, minister klimatu, Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos i Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Zaczynamy działać

— Zakończyliśmy proces konsultacji polityki energetycznej, również transgraniczny. Wzięliśmy pod uwagę wnioski wynikające ze zmieniającego się rynku i potrzeby zasilenia transformacji w kapitał — przekonywał Michał Kurtyka, minister klimatu.

Tłumaczył, że program oparty jest na filarach, z których pierwszy — sprawiedliwa transformacja — zakłada, że znaczna część środków na odbudowę gospodarki po pandemii będzie kierowana na transformację energetyczną.

— 60 mld zł musimy wykorzystać na przemiany polskich regionów węglowych. 70 proc. naszych bloków zasianych węglem ma ponad 30 lat. Teraz będziemy musieli zbudować zeroemisyjny system porównywalnej wielkości w 20 lat. Opieramy go o morską energetykę wiatrową i sześć bloków jądrowych. Widzimy także ogromne szanse w nowych technologiach magazynowania. Ta transformacja zeroemisyjna przyniesie gospodarce 300 tys. miejsc pracy — przekonywał minister klimatu.

Do końca 2020 r. mają powstać konkretne strategie, aby mogły się zacząć inwestycje.

Ogromne szanse

Na polityce energetycznej Polski już korzystają nasze największe narodowe koncerny.

— PGNiG zatrudnia 25 tys. pracowników i jest w gronie największych firm na giełdzie. Na początku roku zajmowaliśmy 7. miejsce na GPW, dziś — drugie — podkreślał Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Jak zaznaczył, dotychczas nigdy sprawy energetyki i polityki klimatycznej nie były tak szeroko dyskutowane na forum Unii Europejskiej.

— To dla Polski wielka szansa. Udowodniliśmy, że potrafimy odpowiedzialnie wydawać pieniądze. Teraz dostaniemy 125 mld EUR w postaci dotacji i 35 mld EUR w instrumentach dłużnych — mówił Jerzy Kwieciński.

Dodał, że ważne jest uznanie przez Komisję Europejską gazu ziemnego za paliwo przejściowe przy przechodzeniu do zielonej gospodarki.

Naturalnie gaz też się będzie zmieniał i to za sprawą PGNiG, które we współpracy z PKN Orlen zaczyna potężny program biometanowy. Pracuje także nad nowymi technologiami pozyskiwania i wykorzystywania wodoru.

Fuzja wszech czasów

Podczas dyskusji o przyszłości energetycznej Polski nie dało się pominąć nadchodzącej fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen, a w przyszłości z PGNiG.

— Połączenie największych koncernów jest wpisane w politykę energetyczną do 2040 r. Inaczej trudno by nam było wchodzić na rynki zagraniczne i być na nich wiodącym graczem. Dlatego politykę energetyczną postrzegamy jako szansę — przekonywał Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

— Uważamy, że czeka nas miks paliwowy. Pewnie w 100 procentach, w tej perspektywie, nie uda nam się odejść od paliw kopalnych. Ale żeby zostać liderem nie możemy czekać. Musimy pracować nad najbardziej efektywną komercjalizacją wodoru, a równolegle prowadzić prace nad ramami prawnymi wykorzystania tego paliwa w szerszej skali — dodawał.

Jego zdaniem fuzja zwiększy możliwości firmy prowadzenia prac badawczo- -rozwojowych nad paliwami alternatywnymi.

— Razem będziemy mogli pozyskiwać więcej kapitału, a w większej grupie będziemy odporniejsi np. na wahania cen surowców. A jeśli do nas dołączy jeszcze PGNiG, to nasza skala będzie nieograniczona — twierdził szef Lotosu.

Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, do planów narodowych koncernów energetycznych odniósł się sceptycznie.

— Spółki państwowe planują za dużo kierunków rozwoju i inwestycji, w dodatku niekoniecznie te plany idą ze sobą w parze. Słyszymy różne narracje o fuzji Orlenu z Lotosem. Wydaje mi się, że inwestycje w transformację energetyczną niekoniecznie wymagają akumulacji kapitału i spółki osobno już prowadzą skutecznie takie inwestycje. Wydaje mi się też, że tempo zmian powinno być znacznie szybsze — mówił prezes BP.

Odpowiedział mu Jerzy Kwieciński.

— Nie możemy wybrać jednego kierunku rozwoju, bo nie mamy na to czasu. Musimy przeprowadzić transformację węglową. Równocześnie szybko wzrasta wykorzystanie gazu m.in. w transporcie publicznym — co trzeci autobus już jest na gaz. Na to paliwo także przechodzą ciężarówki i transport morski. Przed nami inwestycje w paliwa alternatywne, przede wszystkim wodór. Jestem przekonany, że koszt jego produkcji będzie szybko spadał. Dlatego musimy dywersyfikować działalność i możemy to robić wspólnie, bo każda z naszych spółek ma inne silne strony — wyliczał szef PGNiG.

Poza tym podkreślał, że tylko inwestycje pomogą uporać się z gospodarczymi skutkami pandemii.

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy uważa, że program polityki energetycznej pozwoli przyspieszyć rozwój także małych i średnich firm działających w branży, lub dla branży. Columbus już na nim korzysta.

— Właśnie podpisaliśmy z BOŚ umowę na zielone obligacje o wartości 0,5 mld zł, to szansa, którą daje nam transformacja energetyczna. Będzie ona napędem dla małych firm jak nasza. To niesamowite wyzwanie — podkreślał Dawid Zieliński.

Przekonywał także, jak ważne są wszelkie programy proekologiczne — np. związane z wymianą źródeł ogrzewania, skierowane przez rząd do klientów indywidualnych. Zwracał uwagę, że zmieniają one świadomość Polaków i także przyczyniają się do rozwoju firm i nowych technologii z czym w stu procentach zgodzili się pozostali uczestnicy debaty.

