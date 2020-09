Polityka energetyczna Polski do 2040 r. — wyzwania i szanse

Transformacja polskiej gospodarki na zeroemisyjną ma przynieść 300 tys. nowych miejsc pracy, pobudzić inwestycje i pozwolić na szybsze wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią — twierdzili zgodnie uczestnicy debaty poświęconej polityce energetycznej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Plan realizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 zakłada m.in. spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 60 proc. w 2030 r. Do tego czasu udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 21 proc. Do 2033 r. ma zostać wdrożona energetyka jądrowa. Ponadto plan przewiduje poprawę efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. i ograniczenie emisji CO2 o 30 proc. W jaki sposób osiągnąć te cele — zastanawiali się eksperci.