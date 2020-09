Polityka społeczna jest dziś na topie

Podczas tegorocznego forum będziemy rozmawiać m.in. o tym jak zmienia się Europa, dlaczego na pierwszy plan wybija się teraz polityka społeczna, nie zabraknie oczywiście odpowiedzi na ważne pytania dotyczące gospodarki – mówi Zygmunt Berdychowski, twórca Forum Ekonomicznego.

O czym w tym roku będą dyskutować goście forum

Wśród haseł przewodnich mamy takie, jak wolność czy solidarność. Epidemia pokazała, że wewnątrz Unii Europejskiej z tak dużym i niespodziewanym wyzwaniem, jak kryzys wywołany koronawirusem, poszczególne państwa musiały się zmagać osobno. Ten mechanizm, który dotychczas preferował instytucje wspólne UE, po prostu nie zadziałał. Okazało się, że są całe obszary życia publicznego, społecznego, gospodarczego, które temu procesowi unifikacji nie podlegają. To takie pierwsze hasło do dyskusji – w ramach wspólnoty każdy musi zaakceptować większą, niż się pierwotnie wydawało, sferę wolności poszczególnych członków. Okazuje się, że oprócz integracji ważne są również inne sfery. Podobnie w gospodarce, gdzie wydawało się, że jedynym kierunkiem jest globalizacja. Tymczasem przychodzi pandemia, łańcuchy dostaw się przerywają, w wyścigu po maseczki z Chin biorą udział już nie tylko rządy, ale służby specjalne największych krajów świata. Symbolem tych czasów na pewno będzie wypowiedź kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która powiedziała, że rząd federalny nie dopuści do tego, żeby kapitał zagraniczny wykupywał w czasie kryzysu akcje wielkich niemieckich korporacji notowanych na giełdzie. To podważa hasła, którymi przez ostatnie kilka lata byliśmy karmieni, że kapitał nie zna granic, im mniej państwa w biznesie, tym lepiej itd. W takich sytuacjach jak pandemia przychodzi weryfikacja pewnych postaw i poglądów, które dominowały w życiu publicznym.

Drugi element naszych rozmów to solidarność, czyli nacisk na politykę społeczną, która powinna zmniejszać nierówności będące elementem funkcjonowania, jak mówią niektórzy, „turbokapitalizmu”. Przykład Polski jest jednym z wielu pokazujących, że propozycje dotyczące polityki społecznej wybijają się dzisiaj na czoło. A kto, jak nie Polacy w roku 40-lecia powstania Solidarności może mówić o tym, jak powinna być prowadzona polityka społeczna?

No i trzeci element naszych rozmów to oczywiście pandemia. Nie ma wątpliwości, że to słowo będzie odmieniane przez wszystkie przypadki.

A jeśli chodzi o tematy ściśle gospodarcze, o czym najwięcej będzie się mówić podczas debat i w kuluarach?

Cyberbezpieczeństwo, konsolidacja rynku telekomunikacyjnego, wielkie krajowe megainwestycje jako sposób na rozwój gospodarki po pandemii, przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw, jak prowadzić teraz ekspansję zagraniczną – to pierwsze obszary, które mogą teraz przyjść do głowy, ale jest też wiele innych. Odbędzie się oczywiście Forum Energetyczne, gdzie będziemy rozmawiać o transformacji sektora, zmianach klimatycznych, nowych paliwach, np. wodorze.

No to skoro jesteśmy już bliżej tematów ekonomicznych. Jak Pan ocenia to, co się dzieje w gospodarce polskiej i światowej w czasie pandemii?

Padły mity związane z polityką fiskalną i budżetową. Nagle się okazuje, że nie ma już bariery 3 proc. deficytu. Nagle się okazuje, że nie ma determinacji do tego, żeby banki centralne nie drukowały dodatkowych pieniędzy. Maszyny drukarskie w Europie i w Stanach Zjednoczonych pracują w szaleńczym tempie. O tym na pewno też będziemy rozmawiać podczas Forum.

Chyba przede wszystkim o tym, jakie konsekwencje tego drukowania mogą być w przyszłości.

Myślę, że nikt z tych, którzy podejmowali te decyzje, nie wie, jakie będą konsekwencje. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z czymś takim nietypowym i po raz pierwszy skala interwencji jest tak duża.

A polska gospodarka jak sobie radzi w tym trudnym czasie?

Możemy się chwalić sprawnością Polskiego Funduszu Rozwoju. Myślę, że przeprowadził najlepszą operację pomocy dla gospodarki spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przekazanie tak ogromnych środków w ramach tarczy antykryzysowej jest czymś wyjątkowym na tle innych państw.

Mamy coraz więcej informacji, które budują przesłanki do tego, żeby powiedzieć, że u nas proces załamania się gospodarki, a później ożywienia będzie przebiegał w gwałtownej formie, czyli krótkie załamanie i bardzo szybkie odbicie. Parę dni temu pojawiła się zaskakująca informacja, że produkcja przemysłowa w czerwcu była wyższa niż rok wcześniej. Opublikowano nadspodziewanie dobry wskaźnik PMI, Ministerstwo Finansów poinformowało, że w czerwcu wpływy z podatków były wyższe niż rok wcześniej. Z danych makroekonomicznych nie wyłania się więc jakiś czarny obraz, choć oczywiście musimy pamiętać, że wiele branż wciąż nie wróciło do życia, po tym jak uderzyły w nią skutki pojawienia się wirusa.

Gdybyśmy dodatkowo porównali nasze wskaźniki ze wskaźnikami innych krajów w Europie, to w ogóle wygląda, jakby w Polsce tego kryzysu praktycznie nie było. U nas prognozuje się, że w tym roku PKB spadnie o ok. 4 proc. W przypadku Niemiec mówi się o spadku o 10-11 proc. – największym w historii. Nie chcę nawet się domyślać, jaka jest sytuacja w Hiszpanii czy we Włoszech.

Rozmawiał

Łukasz Korycki

