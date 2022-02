Polska aplikacja zyskuje popularność na całym świecie! A ty już ją znasz?

Łącznie ponad 5 mln zeskanowanych paragonów i 500 tys. pobrań na całym świecie – takimi liczbami mogą pochwalić się twórcy polskiej aplikacji PanParagon. Jakie były jej początki i czemu podbiła serca nie tylko Polaków?

Aplikacja PanParagon to w dużym uproszczeniu narzędzie do przechowywania paragonów oraz prowadzenia statystyk wydatków. Dzięki niej użytkownicy nie muszą martwić się blaknięciem, czy zgubieniem paragonu. Wszystko znajduje się w jednym zdigitalizowanym miejscu, uporządkowane według kategorii. Skąd pomysł na tego typu narzędzie?

– Projekt aplikacji wyewoluował w sposób naturalny. Technologia OCR - umożliwiająca sczytywanie tekstu z plików graficznych, na której opiera się działanie aplikacji PanParagon, wykorzystywana była początkowo na rynku B2B, do usprawniania obiegu dokumentów w firmach. W pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, by wykorzystać ją również na rynku konsumenckim – właśnie do archiwizowania paragonów i kontroli domowego budżetu. Wraz z rosnącą popularnością aplikacji, zaczęliśmy obudowywać ją coraz to nowszymi funkcjami. Na ten moment PanParagon to kompleksowe narzędzie przeprowadzające konsumenta przez niemal cały proces zakupowy – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

I wszystko w porządku

Głównym celem twórców aplikacji było uporządkowanie życia zakupowego użytkowników i stworzenie remedium na ginące lub blaknące paragony. Dlatego aplikacja to przede wszystkim dwie ściśle powiązane ze sobą funkcje - przechowywanie paragonów i statystyki wydatków. Jak to działa? Wystarczy zrobić zdjęcie dowodu zakupu, a PanParagon automatycznie odczyta z niego najważniejsze informacje (tj. nazwa sklepu, data zakupu, zapłacona kwota), a następnie zarchiwizuje go oraz zaklasyfikuje wydatek do odpowiedniej kategorii (np. jedzenie, zdrowie, odzież czy elektronika). Co więcej, nie trzeba zawracać sobie głowy terminami zwrotów czy gwarancji – aplikacja PanParagon sama o nich przypomni.

Dla miłośników promocji i oszczędzania

Z czasem aplikacja zyskała kolejne przydatne funkcje, ułatwiające oszczędzanie. W PanuParagonie można znaleźć gazetki największych sieci w Polsce czy kupony z promocjami znanych marek. Co więcej w aplikacji jest możliwość tworzenia list zakupowych, również poprzez bezpośrednie dodawanie produktów z gazetek. Wystarczy kliknąć znak plusa przy produkcie promocyjnym, a PanParagon automatycznie doda dany artykuł do listy zakupów.

– Dla osób, które lubią gotować i szukać inspiracji obiadowych w internecie również mamy ciekawe rozwiązanie. W aplikacji można stworzyć listę zakupów z przepisów znajdujących się na wybranych portalach kulinarnych. Wystarczy w zakładce „listy zakupowe” wkleić link z konkretnym przepisem a lista zakupów utworzy się automatycznie – wyjaśnia Antonina Grzelak, PanParagon.

Aplikacja PanParagon jest darmowa. Jak zatem firma zarabia na swoim rozwiązaniu?

Model biznesowy aplikacji

– Sposobów na pozyskanie środków z darmowej aplikacji mamy kilka. Pierwszym z nich jest reklama i afiliacja - są one naszym głównym źródłem dochodu. PanParagon oferuje też usługi płatne tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bardzo korzystnych warunkach. Dodatkowo osoby, które korzystają z naszej aplikacji i chcą wspierać nasz dalszy rozwój mogą dobrowolnie postawić nam wirtualną kawę – wyjaśnia Antonina Grzelak, PanParagon.

Na podstawie zanononimizowanych danych z paragonów, tworzone są również niezwykle ciekawe raporty dotyczące wzrostu cen, zachowań konsumenckich, czy trendów rynkowych. Takimi danymi zainteresowane są nie tylko marki, ale również domy mediowe i instytucje badawcze. Twórcy aplikacji udostępniają również sam moduł OCR innym aplikacjom i portalom, w celu zautomatyzowania loterii paragonowych, budowania programów lojalnościowych, a nawet optymalizowania procesów księgowych.

Przez 4 lata obecności na rynku, aplikacja PanParagon rozrosła się do kompleksowego narzędzia zakupowego. Pomimo wielu przydatnych funkcji, jej twórcy nie osiadają na laurach i w dalszym ciągu pracują nad udoskonalaniem swojego rozwiązania. Jeśli chcesz uporządkować swoje paragony lub sprawdzić inne możliwości PanaParagona, aplikacji, pobierz go już teraz: https://panparagon.pl.