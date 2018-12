Polska firma zwyciężyła w prestiżowym konkursie współorganizowanym przez KE

Polski Bank Komórek Macierzystych, polska firma notowana na GPW, zwyciężyła w prestiżowym konkursie współorganizowanym przez Komisję Europejską na najbardziej innowacyjną spółkę. Nagrodę odebrała we wtorek wieczorem podczas gali w Brukseli.

Polski Bank Komórek Macierzystych jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce. Od prawie 15 lat świadczy usługi związane z pozyskaniem, preparatyką i przechowywaniem komórek macierzystych.

Zobacz więcej AKWIZYCYJNY APETYT: Jakub Baran, który kieruje PBKM, chce rozwijać firmę przez agresywne akwizycje. Spółka przejęła niedawno dużego konkurenta w Portugalii, a w planach ma kolejne zakupy, nie tylko w Europie. Fot. Marek Wiśniewski

Spółka zakwalifikowała się do finału prestiżowego konkursu European Small and Mid-Cap Awards 2018 w kategorii innowacyjnych przedsiębiorstw. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska i Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Spółki zgłasza do konkursu 27 europejskich parkietów. Konkurs promuje najdynamiczniej rozwijające się firmy z rynków kapitałowych całego kontynentu

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl powiedział PAP podczas gali, że konkurs ma pokazać siłę europejskiej gospodarki przez pryzmat małych i średnich firm notowanych na europejskich parkietach. "GPW jest hubem, jeśli chodzi o małe i średnie firmy. Mamy więcej notowanych spółek niż Deutsche Börse i są to w zdecydowanej większość średnie spółki według standardów europejskich" - wskazał.

Dlatego - jak podkreślał - tak bardzo cieszy go wygrana Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Do finału konkursu dostała się też inna polska firma, Dino, choć nie zdobyła głównej nagrody w kategorii firm, które walczą na najbardziej konkurencyjnych rynkach.

W sumie w czterech kategoriach nominowanych było łącznie 12 firm.

"Wśród nominowanych mamy zdecydowanie większy udział niż udział naszego rynku kapitałowego w europejskim rynku kapitałowym. Mieć porównywalną liczbę nominacji, jak tak olbrzymie giełdy, jak Deutsche Börse, to na pewno sukces. To tez pokazuje, że w biznesie przede wszystkim ważna jest odwaga, na drugim miejscu doświadczenie w umiędzynaradawianiu, a dopiero na trzecim miejscu kapitał" - wskazał Dietl.

Prezes Polskiego Banku Komórek Macierzystych Jakub Baran powiedział PAP, że jest miło zaskoczony zwycięstwem w konkursie. "Początkowo byliśmy zaskoczeni, że GPW wybrała nas. Potem drugie zaskoczenie, że zakwalifikowano nas do finału. Polska chwali się eksportem, ale to nie jest prawdziwa ekspansja. Prawdziwa ekspansja polega na inwestowaniu za granicą, tam się tworzy firmy albo się kupuje firmy. Te firmy są później zarządzane przez polska centralę i to jest coś, czego Polsce brakuje. Taka ekspansje w Polsce póki co przede wszystkim prowadzą duże firmy" - powiedział.

Jak dodał, Polski Bank Komórek Macierzystych ciągle uważa się za małą firmę. "Pomimo tego, ze jesteśmy dużym bankiem w naszej małej branży. Na europejskim rynku rywalizujemy w tym sektorze z ponad 100 podmiotami. To raczej mało, gdy porówna się to do innych branż, ale ten rynek jest też jest bardzo niszowy" - wskazał.

W konkursie European Small and Mid-Cap Awards mogły brać udział spółki, które przeprowadziły po raz pierwszy ofertę publiczną w latach 2016-2017 oraz których kurs akcji odnotował wzrost po przeprowadzeniu oferty. Dodatkowo kapitalizacja zgłaszanych do konkursu spółek w dniu ich debiutu giełdowego nie mogła przekraczać 1 miliarda euro.