Polska logistyka może zwiększyć swoją konkurencyjność

Debatę „Wzrost konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych w obszarze Trójmorza, na Nowym Jedwabnym Szlaku” rozpoczął Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO S.A. Podkreślił, że cała gospodarka jest oparta na logistyce, która stanowi kluczowy obszar konkurowania na rynku.

O możliwościach zwiększenia konkurencyjności polskich kolei dyskutowali: Maciej Wośko, Moderator, Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO S.A., Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A., Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Michał Stupak z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Dariusz Sikora, Członek Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, prof. Mirosław Chaberek z Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Jakub Jakóbowski, Analityk ds. Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich. [FOT. BARTEK SYTA]

— System logistyczny jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo. Trzeba sprawić, by Polska była najmocniejszym ogniwem w regionalnym systemie logistycznym — powiedział Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.

Temu służy projekt Trójmorza.

Zdaniem Mirosława Antonowicza są trzy ważne elementy dla rozwoju i konkurencyjności kolei. Pierwszy to drożna, sprawna i wydajna infrastruktura liniowa. Drugim jest infrastruktura punktowa, a trzecim usieciowienie terminali multimodalnych. Wymienił on też cztery filary konkurencyjności transportu towarowego: jakość, koszt, termin, obsługa klienta. Podkreślił, jak ważna jest przepustowość polskich przejść granicznych dla udrożnienia połączeń i udziału w przewozach Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS).

Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, zajmujemy 28. miejsce pod względem wskaźnika wydajności logistycznej państw Banku Światowego na 160 badanych krajów. Najsłabiej ocenianym elementem naszej logistyki od lat jest infrastruktura.

Projekty dla konkurencyjności

Projekty Trójmorze i Nowy Jedwabny Szlak są wpisane w misję spółki PKP CARGO S.A.

— Chcemy być liderem w obszarze korytarza północ– południe i zostać przewoźnikiem numer jeden na europejskim odcinku NJS. Naszą wizją jest świadczenie usług w roli operatora logistycznego. Widzimy, że przewozy intermodalne w Polsce od pięciu lat rosną dwucyfrowo, rosną też w Europie. Tego potrzebuje rynek — dzisiaj ładunki kontenerowe to 90 proc. przewozów. Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że dla rozwoju projektu Trójmorza niezbędne jest zainwestowanie w infrastrukturę transportu kolejowego 100 mld zł. To bardzo dużo. To też istotny potencjał dla rozwoju szlaków ze Skandynawii na południe Europy. Ten korytarz łączy się z NJS — powiedział Czesław Warsewicz, Prezes PKP CARGO S.A.

Inwestycje w dostępność

76 mld zł inwestowanych w polską kolej umożliwia zupełnie inne podejście do modernizacji kolei niż jeszcze kilka lat temu. Nie ma już ułożenia wschód-zachód, jest plan zrównoważonego rozwoju, nastawionego na całą sieć kolejową, w tym Polskę Wschodnią, i poprawę efektywności przewozów między południem i północą kraju.

— W programie mamy też zadania, które zmierzają do poprawy dostępności portów morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Przygotowujemy również projekt dostępu do portu w Policach — opowiadał Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Michał Stupak z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk poinformował, że terminal kontenerowy DCT w gdańskim porcie generuje 5 proc. przychodu zaliczanego do PKB.

Jednak Europa jest pod tym względem bardzo konkurencyjna.

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, naświetlił sytuację na międzynarodowym rynku transportu intermodalnego. Zaznaczył, że właśnie transport kombinowany jest kluczem do sukcesu.

Według danych GUS za 2018 r. w terminalach intermodalnych w Polsce przeładowano 60 mln ton towarów. W tym transportem morskim przewieziono około 41 proc. Transport kolejowy to zaledwie 26 proc. udziału w rynku, lwia część to przewozy drogowe. Nasze porty przeładowały w minionym roku 100 mln ton masy towarowej. To stanowi tylko 22 proc. przeładunków największego portu europejskiego, a jedenastego portu świata, w Rotterdamie. Udział transportu drogowego w segmencie obsługi kontenerów w porcie w Rotterdamie wynosi prawie 54 proc., ponad 36 proc. pochodzi z żeglugi śródlądowej. Podobnie jest w Antwerpii — to drugi port co do wielkości — udział transportu wodnego śródlądowego jest na poziomie 6-7 proc., a bardzo wysoki jest udział transportu drogowego. Hamburg obsługuje dziennie 200 zestawów pociągów. Port w Hamburgu przeładowuje w granicach 120 mln ton rocznie, jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla przewoźników kolejowych. Udział transportu drogowego wynosi tam 53 proc., kolejowego około 45 proc.

— Patrząc na prognozy Komisji Europejskiej, udział transportu kolejowego w perspektywie do 2050 r. nie będzie rósł dynamicznie. Musimy mieć tego świadomość — podsumował prof. Grzelakowski.

— Ważne jest utrzymanie status quo, a także dobry model biznesowy, żeby zaistnieć nie tylko w kraju. A ten układ w skali międzynarodowej jest niezwykle konkurencyjny. Z moich badań wynika, że do portów w Polsce dociera tylko około 28 proc. kontenerów „generowanych” przez polski rynek. Beneficjentami reszty tej masy przewozowej są wspomniane porty i Duisburg — kontynuował Andrzej Grzelakowski.

Zdaniem profesora to właśnie Duisburg „wysysa” jednostki intermodalne z Polski. Największy w Europie port rzeczny i jeden z największych na świecie terminal podjął strategiczną decyzję rozbudowy, by zwiększyć obroty — przez cztery spółki, w tym trzy europejskie i chińską Cosco. Europa tworzy więc własne sieci. I jeśli nie będziemy tam w porę, to nie zaistniejemy.

Nowy Jedwabny Szlak

Chiny zainicjowały Nowy Jedwabny Szlak jako element strategii ekspansji gospodarczej. Przeznaczą na ten projekt 10 mld USD.

— Chiny to światowy lider eksportu i numer dwa w imporcie. Ten kraj miał do niedawna dwucyfrowe wskaźniki wzrostu gospodarczego, 12-13 proc. W 2019 to było „tylko” 6,1 proc. Dynamika spadła o 50 proc. m.in. na skutek wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi — tłumaczył prof. Grzelakowski. Wskazał na rolę Cosco (Cosco Shipping Lines, chiński gigant spedycyjno-logistyczny o światowym zasięgu, ma również spółkę w Gdyni), w budowaniu wpływu Chin na logistykę europejską. Firma przejęła port w Pireusie i inwestuje intensywnie na południowym krańcu Europy.

Michał Stupak z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk opowiedział, że pierwszy kolejowy transport z Chin, który przyjechał do tego portu w listopadzie 2019 r. łamie schemat osi równoleżnikowej w polskim transporcie.

Transport ten pokazał potencjalnym klientom, że Port Gdańsk może też być miejscem przeładunku towarów azjatyckich. W kontekście Duisburga jesteśmy w stanie obsługiwać klientów ze Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Piątego stycznia do Hrubieszowa na granicy polsko-ukraińskiej wjechał pociąg z 45 kontenerami z Chin i szerokim torem, bez konieczności przeładunku i dotarł do euroterminalu Sławków.

— Pierwszy transport pokazał atuty tej trasy. Przede wszystkim brak konieczności przeładunku na granicy — na styku dwóch systemów kolejowych. Trzeba dodać, że wieziemy pociągi takiej długości, jaka jest załadowana. A więc np. 950 m i dowozimy je do Sławkowa — informował Dariusz Sikora, Członek Zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.

— Stąd ładunek może być ekspediowany na terenie Polski lub dystrybuowany do Czech, Słowacji czy na Węgry. Terminal w Sławkowie ma duże możliwości koncentracji ładunków i może taki pociąg załadować również w drogę powrotną. Muszę przyznać, że zapytań o taką możliwość jest coraz więcej — tłumaczył Dariusz Sikora.

To niejedyny projekt, nad którym pracuje spółka. Jest ona członkiem Stowarzyszenia TMTM Trasy Transkaspijskiej, korytarza łączącego Europę z Chinami z pominięciem Federacji Rosyjskiej.

— To, że omija Federację Rosyjską, w której obowiązuje embargo na transfer żywności, sprawi, że już niedługo będziemy mogli przedstawić klientom ofertę transportu żywności Trasą Transkaspijską — powiedział Dariusz Sikora.

Instrumenty konkurencyjności

Jak tłumaczył prof. Mirosław Chaberek z Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, ważny jest sygnał, że funkcja spółki PKP CARGO została rozszerzona o operatorstwo. Logistycy stają się partnerem dla wytwórców, zapewniając im nie tylko przewóz, ale organizację ich przepływu do ostatniego klienta.

— Budując strukturę i rozwijając projekty, np. Trójmorza, trzeba koniecznie zadbać o dwie rzeczy: nowe technologie (urządzenia automatyczne, zinformatyzowanie pracy), oraz inwestycje dla zapewnienia przezroczystości łańcuchów dostaw, czyli w informacji o wszystkim, co się dzieje w każdej chwili z transportem. Potrzebne są więc kanały logistyki informacji. Kto nimi będzie zarządzał, kto będzie tworzył te informacje i dostarczał odbiorcom na zasadach rynkowych, ten będzie wygrywał konkurencję na współczesnych łańcuchach dostaw — przekonywał prof. Chaberek.

— Nie możemy oddać tego pola w Trójmorzu, żeby logistykę informacji przejął ktoś inny, bo to jest właśnie silny element konkurencyjności.

Przewozy a dochody

— Zmienia się rola Polski w handlu między Unią Europejską a Azją i szerzej w globalnym handlu. Nie chcemy być krajem tranzytowym, trzeba przypomnieć, że realne korzyści osiągamy dopiero wtedy, gdy ładunki docierają do naszych centrów logistycznych, magazynów, terminali przeładunkowych, portów w naszym kraju. Tam powstaje wartość dodana, tam są najwyższe marże, najbardziej innowacyjne rozwiązania logistyczne — wyjaśniał Jakub Jakóbowski, Analityk ds. Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jest jeszcze kwestia wpływów budżetowych. W momencie, kiedy pociągi się tutaj zatrzymają, jest szansa, że w Polsce odbędą się odprawy celne i VAT. Chodzi więc o potężny zastrzyk dla budżetu.

— Kluczowym benefitem z logistyki dla państwa jest VAT i akcyza, które teraz, niestety, pozostają w tzw. starych państwach unijnych. Podatek trafia do kraju oclenia — kontynuował Jakub Jakóbowski.

Jak zauważył Prezes Czesław Warsewicz, wiele ładunków wraca do Polski z Duisburga, ale już po odprowadzeniu ceł i podatków. Pojawia się pytanie: jak to zrobić, żeby polskie centra logistyczne odgrywały taką rolę jak wspomniany Duisburg? Wiele operacji można bowiem wykonywać w Polsce, lecz klienci o tym nie wiedzą, działają zgodnie z przyzwyczajeniem, które trzeba przełamać.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗