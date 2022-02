Polska najszybciej rosnącym rynkiem magazynowym w Europie.

Z wyliczeń JLL wynika, że rekordowy popyt na magazyny odnotowano przede wszystkim na rynkach tzw. Wielkiej Piątki (Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna, Wrocław, Poznań). Wskazano, że w ciągu kilku miesięcy deweloperzy dostarczą ponad 4 mln mkw. powierzchni magazynowej, odpowiadającej aż 18 proc. obecnych zasobów.

fot. Bloomberg

Analitycy JLL podali, że od 2014 r. zasoby powierzchni logistycznej w Polsce niezmiennie rosną o ponad 10 proc. rocznie, przy czym średnia z ostatnich pięciu lat to około 15 proc. "Oznacza to, że jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem magazynowym w Europie. Pod koniec 2021 r. zasoby powierzchni magazynowej w osiągnęły poziom 23,7 mln mkw".

W 2021 r. odnotowano rekordową liczbę transakcji portfelowych, a wartość inwestycji na rynku magazynowym osiągnęła 2,8 mld euro. Największa operacja dotyczyła obiektu Amazon Świebodzin oferującego ok. 200 tys. mkw. powierzchni.

Eksperci z JLL szacują, że w przypadku najlepszych obiektów magazynowych dla 5-letniego średniego okresu najmu stopy kapitalizacji utrzymają się na poziomie ok 5,0 proc.-5,25 proc. W przypadku Warszawy stopy te będą wynosić od 4,25 proc. do 4,5 proc. Ponadto - jak zauważyli - sektor magazynów obecnie cechuje się deficytem produktu i rekordowym wolumenem inwestycji, co wciąż będzie wpływać na stopy kapitalizacji.

Wskaźnik pustostanów na koniec 2021 r. był na rekordowo niskim poziomie – nieco poniżej 5 proc. Dodatkowo duże rozdrobnienie dostępnych od ręki powierzchni w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem ze strony najemców napędza zapotrzebowanie na nowe obiekty magazynowe.