Polska proponuje UE utworzenie funduszu solidarności energetycznej

"Solidarność" domaga się od rządu zablokowania propozycji klimatycznych KE

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wezwała we wtorek rząd do zablokowania na najbliższym szczycie Rady Europejskiej propozycji klimatycznych Komisji Europejskiej, zmierzających do wprowadzenia neutralności klimatycznej do końca 2050 r.