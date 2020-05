Polska straci status zielonej wyspy

Pandemia, z którą mamy do czynienia, odcisnęła piętno nie tylko na życiu społecznym, ale także na aktywności gospodarczej.

Ostatnie tygodnie przyniosły kulminację wszystkich strachów. Obawy o wzrost liczby chorych, miejsca w szpitalach czy dostępność produktów pierwszej potrzeby przysłoniły inne problemy. Kiedy pierwszy strach minął, pojawił się drugi — o stan naszej gospodarki. Ekonomiści co kilka dni rewidowali w dół prognozy makroekonomiczne. Jasne stało się, że spadki PKB będą szybkie, mocne i dynamiczne, a powrót do poprzednich wartości zajmie więcej niż cztery kwartały. Pojawiła się chęć odmrożenia gospodarki. Priorytetem stało się utrzymanie zatrudnienia na jak najwyższym poziomie i ograniczenie liczby bankructw, zwłaszcza wśród najmniejszych przedsiębiorstw. Uruchomiono tarczę antykryzysową, płynnościową i finansową. Ale nie tylko polityka fiskalna pomaga w walce z kryzysem. W ramach polityki monetarnej NBP dwukrotnie obniżył stopy procentowe o 50 pkt baz., do rekordowo niskiego poziomu 0,5 proc. Kontynuuje również zakup obligacji skarbowych, do których powinny w najbliższym czasie dołączyć obligacje korporacyjne.