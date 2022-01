Polska w czołówce państw, w których nie zniknęły obawy dot. zakupów stacjonarnych

Według raportu dot. postaw konsumenckich "Global State of the Consumer Tracker", opracowanego przez firmę doradczą Deloitte, niemal połowa badanych na świecie liczy na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych trzech lat, a ponad dwie trzecie martwi się rosnącymi cenami codziennych zakupów.

Między październikiem a grudniem ubiegłego roku najbardziej, o 11 p.p., zwiększył się odsetek ankietowanych oceniających, że boi się odwiedzać restauracje – z 39 proc. do 50 proc. Z kolei o 10 p.p. wzrosły wskazania dotyczące korzystania z usług osobistych (do 49 proc.) oraz uczestnictwa w wydarzeniach masowych (do 63 proc.). Nadal bardzo wyraźne zmiany dotyczą robienia zakupów w sklepach stacjonarnych (z 34 do 42 proc.), korzystania z usług hotelowych (z 42 do 51 proc.) czy podróżowania samolotem (z 56 do 64 proc.).

Zgodnie z raportem "Polska znalazła się w czołówce państw, w których nie zniknęły obawy dotyczące zakupów stacjonarnych – o poczuciu bezpieczeństwa mówi 52 proc. ankietowanych, podczas gdy w październiku tak deklarowało 56 proc.". Dla porównania, najmniej pewnie podczas takich aktywności czują się konsumenci w Korei Płd. (tylko 32 proc.), a najbardziej bezpiecznie – w Indiach (76 proc.) i Szwajcarii (71 proc.).

Natomiast o możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych trzech lat najczęściej mówili uczestnicy grudniowej ankiety Deloitte z Indii i RPA (po 78 proc.), a także Chin i Brazylii (po 75 proc.). Najwięcej pesymistów znalazło się z kolei w Japonii, gdzie zanotowano 17 proc. takich wskazań.

W Polsce 39 proc. ankietowanych ocenia, że w ciągu trzech lat ich sytuacja się poprawi, a jednocześnie 46 proc. planuje wstrzymać się z większymi wydatkami.

"W grupie 55 plus zaledwie jedna trzecia uważa, że ich sytuacja ulegnie poprawie w ciągu trzech lat i jest to nastawienie długofalowe. Wśród tych ankietowanych tylko co piąty mówi o obawach dotyczących regulowania bieżących zobowiązań" – mówi, cytowany w poniedziałkowej informacji, Przemysław Szczygielski, partner z Deloitte.

Z badania wynika też, że w porównaniu z innymi krajami polscy ankietowani najczęściej (84 proc. przypadków) uważają, że w ciągu ostatniego miesiąca zdrożały produkty spożywcze. Kolejni w tym zestawieniu są badani z Brazylii (80 proc. wskazań) i RPA (74 proc.). Natomiast 41-43 proc. Polaków deklaruje, że "ceny trochę wzrosły we wszystkich kategoriach produktów". O wyraźnej zwyżce mówią ankietowani w przypadku zakupów spożywczych (41 proc.); w odniesieniu do kosztów restauracyjnych - 32 proc. pytanych, a drożejących alkoholi i ubrań odpowiednio – 23 i 22 proc.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że globalnie, ok. 30 proc. ankietowanych nigdy nie korzysta z transportu zbiorowego; kilka razy w tygodniu robi to ok. 18 proc., a codziennie ok. 7 proc. W porównaniu ze średnią światową Polacy rzadziej deklarują, że w ogóle nie korzystają z transportu zbiorowego (19 proc. wskazań), "ale daleko im do wskazań skrajnych" – w Chinach tak mówi tylko 7 proc., a w Indiach 8 proc. badanych; w Kanadzie - 55 proc.; a w USA 53 proc.

Jednocześnie, 27 proc. ankietowanych na świecie rozważa zakup własnego samochodu w nadchodzącym półroczu. Najczęściej o takiej możliwości mówią ankietowani z Indii (77 proc.)- jednocześnie najpowszechniej wskazują, że będzie to pojazd nowy (81 proc.). W Polsce plany zakupowe ma co piąty badany, ale 45 proc. myśli o nowym aucie. Najrzadziej chęć kupna samochodu deklarują Szwajcarzy (11 proc.) i Duńczycy (14 proc.)

Badanie w ramach raportu przeprowadzono pod koniec grudnia 2021 r. Eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 22 krajów, oprócz Polski, byli to obywatele: Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych.