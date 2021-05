Polska wyżej w rankingu zamożności, ale w Europie dopiero 19.

Pod względem „bogactwa narodowego” lokujemy się pod koniec drugiej dziesiątki w Europie. Lepiej od Polski wypada m.in. kilka krajów naszego regionu - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Polska pod względem zamożności plasuje się na 19. miejscu w Europie i wcale nie wypada najlepiej na tle państw regionu. Zamożniejsi od nas są Czesi (13. miejsce), Litwini (16.), Estończycy (17.) i Słowacy (18.). Tuż za nami plasują się Węgrzy, a stawkę zamykają Rumuni i Bułgarzy (24. i 25. miejsce; ranking nie uwzględnia Cypru, Luksemburga i Malty)" - podaje dziennik.

fot. iStock

Jak zaznaczono, są to wyniki, do których doszedł think tank Warsaw Enterprise Institute na podstawie stworzonego przez siebie Wskaźnika Bogactwa Narodów. "WEI policzył wskaźnik również dla danych za 2015 r. Okazuje się, że w ciągu pięciu lat nasz kraj zyskał w europejskiej stawce trzy oczka" - czytamy.

Według "DGP" nasze miejsce wynika z dwóch rzeczy. "Po pierwsze Polacy (jako obywatele) nie są bardzo bogaci. Po drugie Polska (jako kraj), nawet jeśli sporo wydaje na finansowanie różnych obszarów, to nie zawsze nakłady te dają odpowiednią stopę zwrotu" - wskazuje gazeta.

Dziennik informuje przy tym, że "pierwsza trójka najbardziej zamożnych społeczeństw w Europie to Irlandczycy, Austriacy oraz Duńczycy (którym po piętach depczą Holendrzy)"."Na piątym miejscu plasują się Niemcy, a po nich Belgowie, Finowie, Szwedzi i Brytyjczycy. Pierwszą dziesiątkę zamykają Francuzi" - donosi "DGP".