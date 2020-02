Polska z Niemcami, Francją i Włochami wzywa KE do zmian ws. polityki konkurencji

Polska wspólnie z Niemcami, Francją i Włochami w liście do wiceszefowej KE, komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager wzywa Komisję Europejską do przyjęcia w najbliższych kilku tygodniach planu działań w sprawie zasad konkurencji w UE.

Sygnatariusze pisma do Vestager - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier, minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire oraz minister rozwoju gospodarczego Włoch Stefano Patuanelli - przedstawili swoje propozycje zmian w sprawie modernizacji prawa europejskiego dot. konkurencji. Zrobili to miesiąc przed ogłoszeniem przez Komisję strategii przemysłowej UE.



Jak czytamy w piśmie skierowanym do komisarz UE, podkreślili oni, że zmienił się charakter konkurencji na rynku globalnym. "Obecnie europejskie spółki muszą konkurować z podmiotami zagranicznymi, które w pewnych przypadkach otrzymują znaczące wsparcie państwa siedziby, albo z tytułu działania na chronionym rynku wewnętrznym, w niektórych sytuacjach w znacznym wymiarze" - napisali. Według nich wymaga to dokładnej oceny oraz modernizacji wytycznych KE ws. oceny fuzji i definiowania rynków. Chodzi m.in. o to, aby - jak czytamy - zapewnić "uczciwą i niezakłóconą konkurencję oraz wprowadzić bardziej uzasadnioną i rozsądną elastyczność, by lepiej reagować na interwencje państw trzecich oraz potencjalną konkurencję".



Autorzy listu chcą zwiększenia skuteczności polityki konkurencji w zwalczaniu nadużyć podmiotów gospodarczych spoza UE na jednolitym rynku - w tym spółek skarbu państwa lub spółek otrzymujących dofinansowanie od rządów. Ich zdaniem pozwoli to zwiększyć m.in. konkurencyjność europejskiego przemysłu.



Wyzwaniem dla unijnej polityki konkurencji jest, jak czytamy, pojawienie się dużych graczy na rynku cyfrowym, "działających poprzez gromadzenie danych i niespotykane efekty sieciowe, którzy w rezultacie mają duży wpływ na rynek i nadmierną siłę rynkową na sąsiednich lub wschodzących rynkach".



Sygnatariusze sugerują, by KE "priorytetowo" potraktowała regulacje dotyczące platform cyfrowych. "W naszej opinii propozycje Komisji powinny zostać ogłoszone do końca drugiego kwartału 2020 r. Dlatego też, należy szybko, tj. w ciągu najbliższych tygodni, określić priorytetowe prace zmierzające do realizacji tego celu, które należy wykonać w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi" - napisali.



Ponadto, europejskie firmy i europejscy przedsiębiorcy muszą mieć, jak czytamy, dostęp do bardziej przejrzystych informacji nt. rodzajów dozwolonej współpracy między przedsiębiorstwami. Dodali, że Komisja powinna przekazać firmom wytyczne dotyczące współpracy, "co pozwoli im wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych oraz zwiększy transgraniczne zaangażowanie Europy w globalnych łańcuchach wartości". Dodano, że wytyczne w tym zakresie byłyby szczególnie istotne dla MŚP i startupów.



Autorzy listu proponują, by KE rozszerzyła swoje kompetencje w kwestii rynku cyfrowego.



"Wzywamy Komisję do przyjęcia planu roboczego w ciągu najbliższych kilku tygodni, który będzie zawierał praktyczne propozycje i zasady pozwalające sprostać konkretnym wyzwaniom" - podkreślono.