Polski akcent na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Trydencie

Organizowany od 1952 r. Trento Film Festival – Mountains and Culture jest najstarszym pokazem filmów o tematyce górskiej. Co roku w stolicy włoskiego regionu Trentino odbywają się seanse najlepszych filmów dokumentalnych, którym towarzyszą spotkania z ich twórcami i bohaterami. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się od 29 kwietnia do 8 maja.

trentofestival.it

Polscy himalaiści zyskali przydomek The Ice Warriors (Lodowi Wojownicy) za sprawą wyjątkowych osiągnięć we wspinaczce wysokogórskiej. Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki czy Wojciech Kurtyka to jedni z wielu wspaniałych polskich wspinaczy. Ze względu na niebywałe ryzyko, jakie niesie wspinaczka wysokogórska, zdarza się jednak, że nasi wojownicy zostają na wierzchołkach świata już na zawsze.

Tylko w XXI w. do domu nie wróciło 13 polskich himalaistów, wśród nich nawet najbardziej doświadczeni, m.in. Maciej Berbeka, który w 2013 r. został na Broad Peak – dwunastej pod względem wysokości górze świata. Nie zraża to jednak kolejnych odkrywców i sympatyków wspinaczki wysokogórskiej. Zamiłowanie do gór odziedziczył po ojcu Franciszek Berbeka, współczesny scenarzysta i reżyser. W swoim prezentowanym na trydenckim festiwalu filmie krótkometrażowym „Znikniecie Janusza Klarnera” przywołuje postać innego wybitnego polskiego wspinacza, którego osiągnięcia nigdy nie doczekały się zasłużonej nagrody.

W 1939 r. Janusz Klarner zdobył szczyt Nanda Devi East w Himalajach. Przez kilkadziesiąt lat było to największym sukcesem Polaków w Himalajach. Produkcja Franciszka Berbeki przywołuje zwycięską, lecz okupioną śmiercią przyjaciół i wielkimi trudnościami wyprawę. Wszystko, co się dzieje po dotarciu na szczyt, zdaje się być konsekwencją tego czynu. Lawina zdarzeń powraca we wspomnieniach bohatera niczym zły sen. Tym bardziej, że złamane tabu nie daje o sobie zapomnieć w kraju, który odradza się w nowym komunistycznym ładzie. „Zniknięcie Janusza Klarnera” startuje w organizowanym w ramach festiwalu międzynarodowym konkursie filmów górskich i podróżniczych.

MUSE – Muzeum Nauki w Trydencie Carlo Baroni

Historia Janusza Klarnera to nie jedyna polska pozycja w programie festiwalu organizowanego w sercu Dolomitów. 3 maja 2022 r. na uczestników czeka też „Na srebrnym globie” w reżyserii Andrzeja Żuławskiego.

Podczas festiwalu zostanie zaprezentowanych ponad 120 filmów: 27 premier światowych, 13 premier międzynarodowych i 37 premier włoskich. Festiwal to również wspaniała okazja do spotkań z największymi bohaterami światowej sceny alpinistycznej, spotkać będzie można np. wybitnego włoskiego wspinacza i podróżnika Reinholda Messnera, który jako pierwszy człowiek zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników świata. Szczegółowe informacje dot. Trento Film Festival oraz jego program dostępne są na stronie: trentofestival.it/en.

Trydent, Piazza del Duomo – plac z Fontanną Neptuna Alberto Bernasconi

Miasto Trydent, gdzie odbywa się festiwal, jest też świetnym miejscem do wypoczynku. Liczne kościoły, pałace i inne perły architektury w stylu gotyckim i renesansowym zachęcają do spacerów i chwil zadumy przy filiżance mocnej włoskiej kawy. Kulturalne bogactwo miasto zawdzięcza m.in. obecności prestiżowego uniwersytetu, licznych muzeów i wartych obejrzenia zabytków.