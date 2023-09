Polski eksport znalazł się w stagnacji, choć uniknął recesji

Dynamika polskiego eksportu towarów korygowana o inflację osiągnęła w lipcu dokładnie zero. To pierwszy taki miesiąc od ponad dwóch lat. W tej informacji można znaleźć aspekty negatywne i pozytywne. Negatywne są oczywiste – ważny motor gospodarki działa na niższych obrotach. Są też jednak plusy. Eksport uniknął recesji w warunkach spadku handlu światowego, co wskazuje na systematyczny wzrost polskiej produkcji w międzynarodowej wymianie handlowej.

