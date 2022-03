Polski klimat jest sprzyjający dla inwestycji z Tajlandii

Choć tajski biznes nie ma w Polsce licznego przedstawicielstwa, to firmy z Tajlandii zainwestowały w naszym kraju już ponad 2 miliardy złotych i przyczyniły się do utworzenia ponad 4 tysięcy miejsc pracy.

Na polskim rynku zarejestrowano dotychczas cztery spółki z tajskim kapitałem, trzy spośród nich działają w branży rolno-spożywczej, a ostatnia w sektorze PET. Jest ich niewiele, ale za to są to jedne z największych firm w Tajlandii. Fakt, że tak duże organizacje inwestowały i nadal rozszerzają swoje inwestycje nad Wisłą pokazuje, że Polska ma dla tajskich przedsiębiorstw potencjał jako brama do Unii Europejskiej i Europy w ogóle.

Poznajmy inwestorów

Firmą z najdłuższym stażem działalności w Polsce jest Lucky Union Foods – Euro, będąca częścią Lucky Union Foods Co. Ltd. – wiodącego eksportera szerokiej gamy produktów mrożonych surimi. Zakład mieszczący się niedaleko Szczecina, w Goleniowskim Parku Przemysłowym, jest jedynym producentem produktów na bazie paluszków krabowych w kraju. Rocznie jest w stanie produkować 12 000 ton towaru na ekspansję rynkową w Europie.

Bardzo liczną grupę wśród tajskich inwestorów w Polsce stanowią firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Kolejny producent również specjalizuje się w przetwórstwie owoców morza. Thai Union Poland ma swoją siedzibę w Strzebielinku w województwie pomorskim. Korzystając z wiedzy i innowacji swojej tajskiej spółki matki, firma przetwarza i konserwuje ryby, skorupiaki i mięczaki, oferując produkty najwyższej jakości, firmowane markami docenianymi przez konsumentów na całym świecie.

Największy tajski inwestor na polskim rynku to firma CPF Poland, spółka zależna od CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) - światowego lidera w sektorze rolno-spożywczym. Polski oddział CPF z siedzibą w Warszawie zajmuje się projektami inwestycyjnymi, które wdrażane są przez działające w różnych segmentach spółki celowe. W 2021 roku spółka nabyła zakład w Żerominie, którym zarządza CPF Culinar, a w Koluszkach wybudowała nowy zakład do produkcji pasz dla zwierząt, którym zarządza Pet Republic. Inwestycje te dołączają do jedynego dotychczas zakładu produkcyjnego mieszczącego się w Łodzi. W swoich zakładach CPF Poland wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne.

2 mld zł Taka jest łączna wartość tajskich inwestycji w Polsce.

Indorama Ventures to ostatni przedstawiciel czwórki reprezentującej tajski biznes w Polsce. Jest to światowej klasy zrównoważona firma chemiczna, globalny lider w obszarach PET i włókien. IVL jest właścicielem ważnych inwestycji w branży opakowaniowej - zakładu produkcji polimerów PET we Włocławku oraz dwóch zakładów recyklingu butelek w Bielsku Białej i Łęczycy.

Polska to atrakcyjny rynek

Firmy z Tajlandii działają w różnych regionach Polski, a ich właściciele chwalą sobie nasz rynek i wiążą z nim plany na przyszłość. Za co go cenią?

Najważniejszą i najczęściej wymienianą zaletą jest strategiczne dla firm azjatyckich położenie Polski na mapie Europy. Polska sama w sobie jest dużym rynkiem, a dzięki swojej lokalizacji oferuje bezpośredni dostęp do rynków Unii Europejskiej i pozwala na szybką dystrybucję towarów. Równie łatwo jest stąd dostarczać towary do pozostałych krajów europejskich, co czyni nasz kraj idealną bazą do ekspansji na nowe obszary.

4000 Tyle miejsc pracy utworzyły tajskie firmy w swoich polskich inwestycjach.

Przedstawiciel Indorama Polska zauważa, że Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, z dużą pulą wysoko wykwalifikowanych pracowników i specjalistów. Zwracają na to uwagę również pozostali inwestorzy.

- Koszty pracy w Polsce są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej, a pracownicy są profesjonalni i solidni – mówi Piotr Sadowski, dyrektor zakładu Thai Union Polska.

- Polska jest członkiem UE, co daje przyszłemu inwestorowi pełne przywileje związane z rynkiem unijnym – podkreśla z kolei Piotr Starosta, prezes LUF – Euro.

Robert Bogusz, dyrektor operacyjny CPF Polska wskazuje, że rynek wewnętrzny w Polsce jest przykładem rosnącej popularności tajskich specjałów np. kuchni tajskiej, i doskonałym miejscem do opracowywania nowych produktów w różnych kategoriach.

Liczne plusy prowadzenia działalności na polskim rynku sprzyjają planowaniu kolejnych inwestycji w naszym kraju. Korzystając z bogatych doświadczeń swoich firm – matek, przedsiębiorstwa wiedzą jak wykorzystać potencjał Polski. Ich rozwój będzie dotyczył zarówno technologii i innowacji, jak i wprowadzania na rynek nowych grup produktów czy zwiększania możliwości eksportu towarów.

Wyzwania do pokonania

Firmy z Azji, które decydują się zainwestować w Polsce, oczywiście na początku napotykają na pewne trudności i potrzebują czasu aby nauczyć się funkcjonować w naszych realiach. Przeszkody te wynikają głównie z różnic kulturowych oraz skomplikowanych procedur i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

- Różnice kulturowe i klimatyczne między oboma państwami na pewno na początku są odczuwalne. Ale to skomplikowany system podatkowy w Polsce, podwyżki inflacji i cła na niektóre towary mogą być naprawdę dużym wyzwaniem – mówi Piotr Starosta.

- Nowym problemem jest brak bezpośredniej siły roboczej. Trudno znaleźć kandydata na każde stanowisko, w tej chwili w Polsce pracuje już około 2 mln pracowników z Ukrainy – wymienia Piotr Sadowski.

- Polskich eksporterów dotykają również utrudnienia doświadczane globalnie, jak choćby wyzwania logistyczne związane z dostępnością frachtu i kosztami transportu – dodaje.

Kierownik sprzedaży w Indorama Polska zauważa jednak, że chociaż kodeks pracy jest nieco sztywny, a system podatkowy bywa uciążliwy dla zagranicznych inwestorów, to Polska poczyniła duże kroki w kierunku poprawy klimatu handlowego. Pozostałe przeszkody również są do pokonania.

- Thai, podobnie jak inne języki azjatyckie, nie jest używany w Polsce, jednak większość ludności aktywnej zawodowo mówi po angielsku. Aby zniwelować różnicę kulturową, wystarczy aby inwestorzy zagraniczni wykazali pewien stopień elastyczności – radzi.

Cenną wskazówkę dla przyszłych inwestorów ma również Robert Bogusz.

- Bardzo dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z lokalną firmą. Pozyskanie partnera z Polski ułatwi tajskim firmom rozpoczęcie działalności na terenie Unii Europejskiej i będzie owocne dla obu stron – sugeruje.

Wszyscy przedstawiciele tajskiego kapitału są zgodni, że atrakcyjność inwestowania w Polsce przeważa nad wspomnianymi utrudnieniami. Liczą również na to, że wyzwań będzie coraz mniej i zachęcają inne firmy z Azji do spróbowania sił w naszej części świata.

Morze możliwości

Obecność tajskich inwestorów w Polsce, podobnie jak polskich firm w Tajlandii, pokazuje, że relacje między oboma krajami są bogate i różnorodne - wychodzą daleko poza aspekty polityczne czy kulturowe. Przedsiębiorstwa z Tajlandii wpisały się już w polski krajobraz gospodarczy, aktywnie uczestniczą w życiu wspólnot lokalnych, nie zapominając przy tym o swoim pochodzeniu. Na początku pandemii Ambasada Królestwa Tajlandii otrzymała wsparcie od CPF Polska w postaci produktów spożywczych, które były dystrybuowane do społeczności tajskiej w Polsce, w czasie kiedy ta borykała się z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Chociaż największą popularnością wśród inwestorów cieszy się sektor rolno-spożywczy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu dokłada starań, aby pokazać tajskim przedsiębiorcom, że istnieją również inne obszary o dużym potencjale. Między innymi energia odnawialna - zwłaszcza morskie farmy wiatrowe - to dziedzina, która zaczyna przyciągać zainteresowanie tajskiej społeczności biznesowej. Polska wkrótce stanie się drogą do rynków europejskich dla kolejnych inwestorów z azjatyckiego Królestwa.