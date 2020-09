Polski mistrz rozrywki

Promatic Group udowadnia, że gry losowe mogą być krajowym towarem eksportowym, który osiąga sukces na międzynarodową skalę, skutecznie konkurując z korporacjami z Niemiec, Austrii czy Ameryki.

Gambling to nowoczesny przemysł, działający zgodnie z prawem i standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Loterie, kasyna, automaty i zakłady sportowe, a także serwisy internetowe dla graczy, zapewniają obroty liczone w setkach miliardów dolarów rocznie. Wśród wschodzących gwiazd tego rynku znajduje się także Polska, której wprawdzie daleko jeszcze do Azji, USA i Australii, czy naszych sąsiadów takich jak Niemcy, Czechy bądź Słowacja, lecz stopniowo zmniejsza dystans dzielący ją od międzynarodowych liderów branży. Krajowym potentatem jest Totalizator Sportowy. Jednak oprócz państwowego monopolisty operuje – i to na międzynarodową skalę – wiele innych uznanych lub perspektywicznych spółek, w tym dostawcy gamblingowego software’u i hardwere’u. Największym polskim producentem jest zaś licząca ponad 20 lat spółka Promatic Group, której produkty rozpoznawane są już m.in. w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

– Wszystko zaczęło się w roku 1997 od działalności operacyjnej oraz montażowej automatów do gry. Dziś nasze portfolio składa się z oprogramowania, rozwiązań systemowych, gier slotowych, automatów oraz usług dopasowanych do nawet najbardziej wymagających oczekiwań naszych klientów – wymienia Paweł Paliwoda, prezes Promatic Group.

Pytany o tajemnicę sukcesu swojej firmy wskazuje na bogactwo i różnorodność oferty, ale też jej innowacyjność i nacisk na ekspansję międzynarodową. – Kluczowym wyznacznikiem naszej działalności jest jakość produktów, które nieustannie rozwijamy od ponad dwóch dekad. Wszystkie są w pełni tworzone w Polsce i wspierają polską przedsiębiorczość. Opracowują je polscy inżynierowie i deweloperzy, reprezentujący absolutnie klasę światową – nie ukrywa satysfakcji Paweł Paliwoda. Dodaje, że wszystkie firmy należące do grupy Promatic łączy jedno: są polskim towarem eksportowym, który osiągnął sukces.

Słynna kawaleria, Strongman i król disco polo

Na liście dumy spółki Promatic znalazła się gra „Husaria”, która rozsławia jedną z najskuteczniejszych formacji w historii Polski i świata. Pozycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem w kraju i za granicą, a w 2019 r. została uznana za produkt roku na gali branżowej Polish Gaming Aces, zorganizowanej przez serwis Interplay.

Na wyróżnienie zasługuje również gra brandowana „Pudzianator”, której twarzą jest – jak łatwo odgadnąć – Mariusz Pudzianowski, pięciokrotny mistrz świata strongman, a obecnie zawodnik mieszanych sztuk walki. Produkcja zawiera krótki filmik przedstawiający polskiego sportowca, jego zdjęcia, a nawet nagrania z głosem celebryty.

– Jest to pierwsza gra brandowana produkcji Promatic Games, w której staraliśmy się w najlepszy możliwy sposób przenieść siłę i męstwo „Pudziana” do świata gamingu – zachwala szef Promatic Group.

A teraz tytuł, który dostępny jest w salonach gier: gra „Disco King” z Zenkiem Martyniukiem w roli głównej. Pojawiają się w niej najpopularniejsze utwory wokalisty: „Przez Twe Oczy Zielone” i „Przekorny Los”, które mają kilkaset milionów wyświetleń na YouTube.

Kierunek – digital

W branży mówi się, że przyszłość będzie należała do tych, którzy przestawią działalność na tory wirtualne. Wejście w ten segment wynikało z obserwacji społecznych trendów – wielu graczy przeniosło się do internetu, który oferuje często większą wygodę i bezpieczeństwo niż stacjonarne punkty rozrywki. Niektórzy Kowalscy najchętniej szukają gier w swoich smartfonach. Pandemia tylko wzmocniła te tendencje. „W Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej w ostatnich kilku miesiącach obserwowany jest trend aktywizacji graczy online” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, które powołuje się na pozytywne dla naszego kraju prognozy H2 Gambling Capital (H2GC), niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych.

– Liczba graczy korzystających z rozwiązań mobilnych wpłynęła na kierunku rozwoju branży, w której technologia HTML5 zyskała dużą popularność. Dlatego zdecydowaliśmy się przekonwertować nasze najpopularniejsze gry slotowe do wersji online, tworząc zupełnie nowy produkt: Promatic Online – informuje prezes Paliwoda. Już niebawem nasze gry będą dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Lepsi od Unii

Czy polski gambling czeka świetlana przyszłość? Mimo pandemii prognoza resortu finansów jest dla tej branży całkiem niezła. Spadki krajowego rynku hazardowego w 2020 r. są ponad dwa razy mniejsze od szacunków dla całej UE. Nasza przewaga wynika m.in. z rozwoju nowych formuł – jak eKasyno i salony gier na automatach.

Nastawienie na rozwój i wzrost widać także w firmie Promatic. Polska jest dobrym krajem do rozwoju działalności gamtechowej. – A co do naszej firmy: mamy zdolnych ludzi, najlepszych na świecie deweloperów. Najwyższa pora na ekspansję! W 2020 roku Promatic Group stawia na rozwój międzynarodowy. Bierzemy aktywny udział w wydarzeniach gospodarczych w Polsce i na świecie – przedstawiciele firmy uczestniczą w między innymi rozpoczynającym się 8 września Forum Ekonomicznym, a także już dziś planują udział w październikowym Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa, gdzie będzie można odwiedzić nasze stoisko. Co więcej, jak co roku – w kwietniu 2021 będziemy obecni także jako wystawca na największych branżowych targach ICE w Londynie – podsumowuje Paweł Paliwoda.

