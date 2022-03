Polski pawilon na Expo w Dubaju odwiedziło blisko 1,4 mln gości

Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, wystawa światowa Expo 2020 Dubai, wystartowała 1 października ub.r.; po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim. Za koordynację udziału Polski w Expo odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu, instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

31 marca jest ostatnim dniem wystawy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. "Kończymy to Expo z bardzo zadawalającą liczbą gości, którzy odwiedzili polski pawilon na Expo 2020 w Dubaju, usłyszeli opowieść o Polsce i mieli okazję zapoznać się z tym, co faktycznie chcieliśmy przekazać - powiedział dziennikarzom komisarz generalny sekcji polskiej Expo 2020 Dubai Adrian Malinowski. Jak wskazał: "zbliżamy się do 1,4 mln odwiedzin polskiego pawilonu. Jeśli w ciągu tych najbliższych dni tempo się utrzyma, to bardzo możliwe, że osiągniemy 1,5 mln gości w naszym pawilonie".

Malinowski dodał, że dotąd w polskim pawilonie zorganizowano 20 wystaw czasowych we współpracy m.in. z regionami, instytucjami, artystami; około tysiąca eventów, które odbyły się w samym pawilonie lub na Expo, blisko 100 eventów we współpracy z innymi krajami.

"Na terenie Expo znajduje się 216 pawilonów z różnych krajów. 15 pawilonów zapewne przekroczy milion odwiedzających. Cała reszta będzie poniżej tej liczby. Polski pawilon odnotował więcej gości niż np. Kanada, porównywalną ma liczbę ze Stanami Zjednoczonymi, Hiszpanią, i większą niż Australia" - powiedział Malinowski. Jak dodał, na szczycie tej listy znajduje się pawilon Arabii Saudyjskiej, który może uzyskać 5 mln gości.

"W trakcie Expo bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać, czym jest współczesna Polska i jak bardzo mocno zaznaczamy swoją obecność na arenie międzynarodowej właśnie produktami, technologiami, z których inni na co dzień korzystają, a których to nigdy w życiu nie przypisali by Polsce" - tłumaczył komisarz.

Przyznał, że na efekty Expo "przyjdzie nam jeszcze poczekać, na liczby w zakresie ilości kontraktów, umów". "Ale już wiemy, że jesteśmy bardzo mocno brani pod uwagę przy różnego rodzaju przetargach m.in. w obszarze nowoczesnych technologii, smart city, czy zarządzania ruchem" - powiedział Malinowski. Dodał, że kilkadziesiąt firm podpisało kontrakty lub otworzyło tutaj swoje przedstawicielstwo. "Expo kończy się za 5 dni i jego efekty będą widoczne dużo później. Będzie to wymagało jeszcze ciągłego zainteresowania i pielęgnowania relacji z krajem gospodarzy" - wyjaśnił.

Malinowski przyznał, że furorę zrobiły polskie lody serwowane przez rodzimą restaurację znajdującą się przy polskim pawilonie. "Pewnie kilka milionów lodów zostało sprzedanych przez naszą polską restaurację. Okazuje się, że lody stały się swojego rodzaju wizytówką, wręcz ikoną Expo" - powiedział komisarz.

Expo w sobotę odwiedziły tłumy gości, do większości pawilonów stały kilometrowe kolejki chętnych.

Pawilon Polski ma powierzchnię ponad 2000 m kw. z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków. W środku znajduje się artystyczna instalacja multimedialna "Polski Stół", składająca się ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych, wykonanych przez artystów, architektów i inżynierów. Polski pawilon otrzymał m.in. nagrodę the Best Large Pavilion w konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine.

Motywem przewodnim obecnego Expo jest hasło "Connecting minds, Creating the future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość".