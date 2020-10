SunRoof, polsko-szwedzki startup tworzący dachy solarne i rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie energią, pozyskał pieniądze na dalszą ekspansję w Europie, informuje Tech.eu.

SunRoof pozyskał prawie 2 mln EUR m.in. od SMOK Ventures, LT Capital, EIT InnoEnergy, FD Growth Capital oraz KnowledgeHub.

W sierpniu startup informował o przejęciu szwedzkiego Redlogger, dostawcy oprogramowania do rejestracji i certyfikacji prądu z OZE. Podkreślał wówczas, że to baza do stworzenia unikatowej platformy, umożliwiającej sprzedaż nadwyżek energii, produkowanej przez dachy SunRoof. Startup informował wówczas i powtórzył obecnie, że w pierwszej kolejności taki rynek zostanie uruchomiony w Polsce.

- Mamy ambicję stać się największym marketplace energetycznym w Europie i w oparciu o infrastrukturę Redlogger rozwijać platformę konkurencyjną do Autobidder Tesli - mówił wówczas Lech Kaniuk, prezes SunRoof.

Wierzy w to Borys Musielak ze SMOK Ventures, według którego za parę lat SunRoof może być jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek pochodzących z Europy wschodniej i środkowej.