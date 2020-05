Pomocna wiedza o tarczy antykryzysowej

Efekty odmrażania gospodarki, ekonomiczne wyzwania walki z koronawirusem, pomoc dla przedsiębiorców, sposoby powrotu Polski na ścieżkę wzrostu – to tylko niektóre z tematów „Tarczy Antykryzysowej dla biznesu”, cyklu konferencji on-line, które Ministerstwo Rozwoju organizuje wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowaniekonomią i biznesem nie mogą ich przegapić! Startują już 26 maja.

Światowa pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość. Od kilku miesięcy stanowi wielkie wyzwanie również dla polskiej gospodarki. Z tą niespotykaną dotąd sytuacją zmierzyć się muszą nie tylko krajowi przedsiębiorcy, ale też wszystkie osoby, których zatrudnienie stanęło pod dużym znakiem zapytania. Okoliczności zmieniają się dynamicznie.

Miliardy na wsparcie

Ponad 212 mld zł na ochronę miejsc pracy i gospodarki, kolejne 100 mld zł w ramach Tarczy Finansowej, możliwość uratowania milionów miejsc pracy – to główne cele Tarczy Antykryzysowej. Ze wsparcia skorzystało już wiele osób i przedsiębiorstw, a kolejne wnioski są stale rozpatrywane. Łącznie wpłynęło ich już ponad 4 miliony. Rządowa Tarcza broni nas sprawnie i codziennie przekonują się o tym kolejne osoby. Aby jeszcze skuteczniej z niej korzystać, potrzebna jest wiedza, jak sięgnąć po oferowane rozwiązania. Zwłaszcza że tarcza jest regularnie aktualizowana i modyfikowana, bo jej twórcy bacznie obserwują sytuację i zmieniające się potrzeby ochrony różnych grup polskiego społeczeństwa.

– Na bieżąco monitorujemy sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami ponad 40 branż, ale też organizacji pracodawców, czy poszczególnych firm. Efektem tego są kolejne pakiety ustaw antykryzysowych. Dyskutujemy też o kolejnych etapach odmrażania gospodarki i wytycznych dla branż, które wracają do pracy. Wszystkie zgłaszane do nas propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane z ekspertami – deklaruje wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

To właśnie z myślą o przedsiębiorcach Ministerstwo Rozwoju i PARP zmieniło profil organizowanych corocznie konferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców z udziałem najlepszymi specjalistów z rządowych instytucji. W tym roku będą one w całości poświęcone walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa. Co ważne, przyjmą też nową formę – internetowych webinarów, tak żeby udział w nich był możliwy bez konieczności przyjeżdżania do Warszawy.

Szukaj informacji u źródła

Ministerstwo Rozwoju i PARP zaplanowały w sumie 20 internetowych spotkań o Tarczy Antykryzysowej, które potrwają od 26 maja do 9 lipca. Udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani przygotowanymi przez rząd rozwiązaniami. Tematem będą m.in. działania osłonowe dla przedsiębiorców z poszczególnych branż pracowników i zleceniobiorców. Spotkania będą też poświęcone konkretnym instrumentom mającym dać impuls do wzrostu gospodarki osłabionej przez pandemię.

– Wideokonferencje będą kompendium wiedzy o rozwiązaniach i ułatwieniach dla przedsiębiorców mającym na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa – wyjaśnia wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Szczegóły dotyczące tej akcji edukacyjnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.parp.gov.pl/tarcza. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie i wezmą udział w konferencjach – zaprasza minister rozwoju.

Specjalistami biorącymi udział w webinarach będą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Zapraszamy na stronę internetową PARP. Jeśli przed interesującą Państwa konferencją nadeślecie do nas pytania, w czasie konferencji eksperci postarają się na nie wyczerpująco odpowiedzieć – zachęca Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. – Po każdym webinarze zapraszamy dodatkowo na trzy godzinny dyżur eksperta z dziedziny, której dotyczyć będzie konferencja – dodaje.

Tematy wirtualnych spotkań to m.in.:

Rozwiązania i instrumenty finansowe z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej;

Wsparcie dla branży turystycznej, w tym planowany bon 1000 plus dla pracowników przeznaczony na wakacje w kraju;

Tarcza samorządowa, czyli metody wsparcia budżetów lokalnych, które istotnie uszczupliły skutki pandemii.

Aktualne zmiany w Prawie zamówień publicznych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom epidemii oraz nowe PZP, wchodzące w życie od 2021 roku, które ma być dodatkowym impulsem dla rozwoju gospodarki.

Pakiet mieszkaniowy i zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym, które mają sprawić, że budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z kluczowych czynników pobudzenia polskiej gospodarki osłabionej skutkami pandemii.

Oferta Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędów Pracy i ZUS skierowana wobec poszkodowanych pandemią.

Bezpośrednie szkolenie osób, które nie mają pewności, jak skutecznie ubiegać się o pomoc z Tarczy Antykryzysowej.

Jak wziąć udział w webinarze?

Adresaci wirtualnych spotkań ze specjalistami z Ministerstwa Rozwoju i innych instytucji to np. przedstawiciele branży turystycznej, budowlańcy, samorządowcy, osoby dokonujące zamówień publicznych, przedsiębiorcy, studenci kierunków ekonomicznych, ale też wszyscy zainteresowani opracowanymi przez rząd rozwiązaniami pomocowymi.

Aby wziąć udział w konferencjach, wystarczy odnaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/tarcza interesującą nas konferencję oraz jej termin. Pytania do analizy na interesującą nas konferencję można już teraz wysyłać na adres: promocja@parp.gov.pl

W dniu planowanej konferencji poprzez zakładkę „aktualna konferencja” będzie można wziąć udział w wydarzeniu na żywo. Natomiast gdy zapiszemy się na newslettera, po każdej konferencji otrzymamy dotyczącą jej prezentację.