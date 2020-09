Grupa ponad 100 prominentnych ekonomistów, w tym 7 noblistów, zaapelowała w liście otwartym do senatu USA o odrzucenie kandydatury Judy Shelton, nominowanej przez Donalda Trumpa do zarząd Fed.

To już kolejny list w tej sprawie opublikowany w sierpniu. W poprzednim o odrzucenie kandydatury Shelton apelowali byli członkowie władz i pracownicy banku centralnego USA.

Czym naraziła się Shelton aż tak dużej grupie ekonomistów? Uważają, że jej poglądy dotyczące polityki monetarnej i gospodarki są „tak ekstremalne i nierozważne, że mogą stać się niepotrzebnym rozproszeniem” w obliczu zadań, przed którym stoi bank centralny USA w okresie pandemii.

Shelton, doradzająca Donaldowi Trumpowi w sprawach gospodarczych podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku, w przeszłości kwestionowała to, czy Fed powinien regulować wartość pieniądza i czy ma do tego mandat. Była także zwolenniczką standardu złota i wysokich stóp procentowych. Kiedy została nominowana do zarządu Fed zmieniła poglądy, popierając wezwania prezydenta Donalda Trumpa do poluzowania polityki monetarnej. Podczas przesłuchań w senacie sygnalizowała również, że jest za niezależnością banku centralnego oraz jego prawem do regulowania wartości pieniądza.