Ponad 700 firm dotkniętych awarią drukarek fiskalnych

Noworoczna awaria drukarek fiskalnych Delio dotyczyła ponad 6 tys. urządzeń i dotknęła ponad 700 firm. Według Głównego Urzędu Miar procedura usunięcia usterki była prostą czynnością serwisową, więc drukarki nie wymagają ponownej certyfikacji.

Z początkiem roku błąd zegara unieruchomił drukarki fiskalne Delio, przez co ich użytkownicy nie mogli wystawiać paragonów. Problemy dotknęły m.in. sieć Multikino, czy część sklepów Dino. Producent drukarek powołał wówczas sztab kryzysowy i uruchomił akcję serwisową, a 5 stycznia podał, że naprawiono wszystkie drukarki dostarczone do serwisu (vs. 90 proc. dzień wcześniej). W środę 8 stycznia rozwiązano sztab kryzysowy do którego było powołanych ponad 100 pracowników Comp.

Według danych Novitusa awaria dotknęła ponad 6 tys. urządzeń, a początkowo prognozowana liczba 5 tys. szt. była szacowana na podstawie liczby urządzeń objętych regularnymi przeglądami serwisowymi. W serwisach pojawiło się wiele drukarek, które nie były na co dzień użytkowane przez klientów tego producenta, ale ciągle pozostawały nieodczytane i niewyrejestrowane „Na podstawie statystyki wykonanych napraw, stwierdzamy że około 99 proc. urządzeń objętych akcją, to urządzenia pogwarancyjne. W tej liczbie aż 29 proc. urządzeń, to drukarki używane dłużej niż 10 lat. Mimo upływu czasu, urządzenia te do tej pory pracowały niezawodnie i po naprawie nadal niezawodnie funkcjonują” – informuje Novitus. Analiza zleceń serwisowych wskazuje, że usterka drukarek Delio dotknęła nieco ponad 700 firm. Główny Urząd Miar, który odpowiada za certyfikację urządzeń fiskalnych podał, że procedura usunięcia usterki zegara kas była prostą czynnością serwisową, polegającą na wykonaniu ponownej inicjacji zegara czasu rzeczywistego w autoryzowanych serwisach producenta, bez potrzeby wykonywania przy tym zmian w konstrukcji czy oprogramowaniu kas. „W tej sytuacji Główny Urząd Miar nie widzi przesłanek do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z ponowną certyfikacją drukarek Delio” – czytamy w komunikacie.

