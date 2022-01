Ponad 86 mln zł dla dolnośląskich firm na inwestycje prorozwojowe

O szczegółach programu wsparcia ze środków unijnych władze województwa poinformowały w czwartek na konferencji prasowej.

Marszałek Cezary Przybylski podkreślił, że uruchomiony w ubiegłym roku program wsparcia na inwestycje prorozwojowe dla dolnośląskim firm spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło w sumie 996 wniosków na łączną wartość niemal 200 mln zł. „Postanowiliśmy więc podwoić pulę środków w konkursie z 40 mln zł do 86 mln zł. Z dofinansowania skorzysta 380 przedsiębiorców. Będzie ono mogło zostać przeznaczone na inwestycje prorozwojowe, czyli za zakup sprzętu, aparatur, samochodów dostawczych, maszyn, czy oprogramowania komputerowego. To już kolejna pomoc dla dolnośląskich firm, której celem jest łagodzenie skutków wywołanych pandemią” – mówił marszałek.

Tymoteusza Myrda, członek zarządu województwa wskazał, że wnioski o dofinansowanie najczęściej składali przedsiębiorcy z branży turystycznej, gastronomicznej, sportowej, czy rozrywkowej, które najmocniej ucierpiały w wyniku pandemii. „Mamy nadzieję, że środki te pozwolą przedsiębiorcom nie tylko na dalsze funkcjonowanie, ale także na znalezienie możliwości w zakresie poszerzenia swojej działalności lub przebranżowienia się. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna niedługo się uspokoi, co pozwoli im stabilnie i z pewnym bezpieczeństwem prognozować swoją działalność gospodarczą, bo to oni są motorem napędowym Dolnego Śląska” – stwierdził.

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 320 tysięcy złotych (80 proc. kosztów kwalifikowalnych w projekcie). Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 tysięcy złotych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tysięcy złotych.

W miniony poniedziałek Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca opublikowała listę beneficjentów, którzy zostali rekomendowani do dofinansowania. Teraz przedsiębiorcy muszą dostarczyć niezbędne dokumenty do podpisania umowy i będą mogli otrzymać refundację poniesionych kosztów, które ponieśli lub poniosą w związku z realizacją swojego projektu. Planowany termin podpisywania umów to przełom lutego i marca br.