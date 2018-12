Ponad połowa Polaków nie przeznaczy więcej niż 500 zł na świąteczne wydatki

54 proc. Polaków deklaruje, że nie wyda więcej niż 500 zł na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia - wynika z raportu „Świąteczny portfel Polaków 2018”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Ponad 2 tys. zł planuje wydać na ten cel 3 proc. badanych.

Raport "Świąteczny portfel Polaków 2018" zawiera wyniki ankiet, które przeprowadzone zostały przed okresem bożonarodzeniowym i dotyczą finansowego aspektu świąt.

Jak wynika z badań zrealizowanych w listopadzie 2018 r. na zlecenie Związku Banków Polskich, ponad połowa Polaków wyda mniej niż 500 zł na organizacje tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, a ponad 80 proc. nie więcej niż 1000 zł.

"Świadczyć to może o dość racjonalnej postawie Polaków przy gorączce świątecznych zakupów – na to przynajmniej wskazują deklaracje respondentów. Niemal, co trzeci z nas na przygotowanie się do tej okazji przeznaczy od 301 zł do 500 zł, a jedynie 3 proc. Polaków wyda przed Bożym Narodzeniem ponad 2000 zł. Symboliczne wydatki na poziomie poniżej 100 zł deklaruje 5 proc. badanych" - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika, że 63 proc. Polaków deklaruje, iż nie oszczędza z wyprzedzeniem na ten świąteczne wydatki. Z kolei 27 proc. Polaków zaoszczędziło przed świętami nie więcej niż 500 zł.

"Co jednak zaskakujące, najczęściej oszczędzającą grupą wiekową są osoby młode do 24. roku życia – łącznie przed świętami oszczędzało około 42 proc. z nich, a 37 proc. ankietowanych w tym przedziale wiekowym odłożyło do 500 zł. Największe kwoty odkładają z kolei osoby w wieku 35-44 lat – ponad 15 proc. zaoszczędziło ponad pół tysiąca zł. To także osoby w tym wieku zamierzają na organizację świąt przeznaczyć największy budżet. Prawie 20 proc. z nich wyda przy tej okazji ponad 1000 zł, z czego co trzeci wyda nawet ponad 2000 zł (6 proc.)" - napisano.

Badanie pokazało, że 14 proc. Polaków deklaruje, iż przy okazji świąt skorzysta z dodatkowego finansowania, a 86 proc. ankietowanych nie zamierza korzystać z dodatkowego finansowania przy organizacji świąt.

"Dodatkowej pomocy natomiast szukamy najczęściej w banku lub u rodziny. Wspomagając się finansowo korzystamy głównie z karty kredytowej (37 proc.) oraz rodzinnej pożyczki(32 proc.). Niespełna 30 proc. ankietowanych zamierza skorzystać z dodatkowego finansowania w postaci kredytu w banku lub pożyczki w firmie pożyczkowej, z czego z usług banku skorzystamy częściej" - napisano.

Jak wskazują ankietowani, finansowo wspomagają się nie więcej niż do kwoty 1500 zł, z czego aż 44 proc. pożyczy nie więcej niż 500 zł. "Bankowcy wskazują, że kwota kredytu gotówkowego udzielanego przed świętami najczęściej przekracza 4000 zł" - napisano.

Z raportu wynika, że 53 proc. badanych za świąteczne zakupy zapłaci kartami płatniczymi, a co czwarty deklaruje, że przy kasie posłuży się głównie gotówką.