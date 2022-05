POPiHN: sankcje nie spowodują deficytu na polskim rynku oleju napędowego

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) w 2021 r. konsumpcja oleju napędowego w Polsce wyniosła 21 mln 983 tys. m sześc., import diesla ogółem osiągnął natomiast 6 mln 983 tys. m sześc., a krajowa produkcja - 17 mln 630 tys. m sześc.

Jeszcze do niedawna Polska większość oleju napędowego importowała zza wschodniej granicy. POPiHN podaje, że w 2021 r. łącznie z kierunku wschodniego, po uwzględnieniu Litwy, zrealizowano około 73 proc. całego importu tego paliwa do Polski (o 1 punkt procentowy więcej niż przed rokiem). Najwięcej oleju napędowego sprowadzano z Rosji (66,5 proc.), Białorusi (3,2 proc.) oraz z Litwy (2,9 proc.).

W ramach szóstego pakietu sankcji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę KE proponuje zakończenie importu ropy naftowej z Rosji w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Niedawno w Polsce weszła też w życie ustawa sankcyjna, która nakłada embargo na transakcje z firmami objętymi sankcjami w związku ze wspieraniem agresji Rosji na Ukrainę.

"Sytuacja geopolityczna jest bardzo napięta. Jakiekolwiek sankcje zostaną ogłoszone, to branża paliwowa się do nich dostosuje. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie wspierać państwa, które łamie traktaty oraz zabija nawet kobiety i dzieci" - stwierdził w komentarzu dla PAP prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała.

Podkreślił, że Polska od lat dywersyfikowała źródła zaopatrzenia w surowce energetyczne.

"10 lat temu udział ropy sprowadzanej do Polski z Rosji wynosił 90 proc., a w zeszłym roku było to 61 proc. Rosyjski atak na Ukrainę przyspieszył proces zabezpieczania nowych źródeł zaopatrywania w ropę. W przypadku wprowadzenia embarga na rosyjską ropę cała branża w UE stanie przed szeregiem wyzwań, zwłaszcza natury logistycznej. Mając to na uwadze, konieczne będą działania, które umożliwią sprowadzanie ropy, a w razie konieczności także gotowych paliw, z innych dostępnych źródeł" - zaznaczył Wiwała.

Zwrócił uwagę, że prace w tym zakresie są już na bardzo zaawansowanym poziomie.

"Ropy, którą mogą przerabiać krajowej rafinerie, na całym świecie jest dużo. Poza tym obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do zwiększenia wydobycia, zwłaszcza w USA" - dodał prezes POPiHN.

Leszek Wiwała stwierdził, że zaopatrzenie w olej napędowy odbywa się bez zakłóceń.

"Nie przewidujemy, by wprowadzenie sankcji na import ropy naftowej i paliw z Rosji miało spowodować deficyt w oleju napędowym. Jeśli popyt na olej napędowy przewyższy zdolności produkcyjne polskich rafinerii, to będzie można sprowadzić to paliwo spoza Polski" - podkreślił prezes POPiHN.

Jego zdaniem w pierwszej kolejności będzie można importować olej napędowy z państw sąsiadujących, głównie z Niemiec i Słowacji, następnie z Czech i Litwy. Dodał, że dzięki Naftoportowi oraz terminalom morskim możemy sprowadzać olej napędowy tankowcami ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii, a nawet z Arabii Saudyjskiej. Według prezesa POPiHN obecnie nie ma więc zagrożenia, by w Polsce zabrakło oleju napędowego.

"Łącznie zapasy strategiczne dla ropy, benzyny i oleju napędowego mają pokryć ponad trzymiesięczne zapotrzebowanie. Jest to czas potrzebny do tego, by sprowadzić do kraju ropę inną niż rosyjska i wyprodukować z niej odpowiednie paliwa. Z informacji prezentowanych publicznie przez przedstawicieli Komisji Europejskiej wynika, że na wdrożenia sankcji będziemy mieli odpowiedni okres przejściowy" - stwierdził Leszek Wiwała.

Ograniczenie importu paliw ze Wschodu może wpłynąć na ceny.

"Jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to globalnie powinno spaść na nie zapotrzebowanie. Jeśli ceny ropy i paliw będą się utrzymywać na zbyt wysokich poziomach na światowych rynkach, to będzie to stanowiło mocny impuls przyspieszający rozwój biopaliw, elektromobilności oraz gospodarki wodorowej. Docelowo konieczne jest odejście od spalania węglowodorów ze względu na ochronę klimatu. Ważne, by ten proces nie odbył się kosztem najuboższych mieszkańców UE" - zwrócił uwagę prezes POPiHN.