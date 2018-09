Poprawa zaufania niemieckich inwestorów

Rynki finansowe łapią oddech od początku tego tygodnia, chociaż w dalszym ciągu utrzymuje się niepewność związana z protekcjonistyczną polityka Donalda Trump’a.

Zapowiedzi wprowadzenia kolejnych ceł na towary importowane z chińskiej gospodarki nie przyczyniają się jak na razie do wzrostu awersji do ryzyka. Najprawdopodobniej rynki zareagują mocnym impulsem w momencie, gdy ostateczne decyzje zapadną. Poprawa sentyment do walut rynków wschodzących pomogła także w odreagowaniu na złotym. Dziś notowania EUR/PLN powróciły w okolice 4,3000,natomiast słabszy dolar sprzyjał spadkowi notowań USD/PLN w rejon 3,6940.

EUR/USD powrócił wczoraj do wzrostów korzystając z lekkiej poprawy nastrojów rynkowych i ponownie znalazł się powyżej poziomu 1,1600. Kurs powrócił do szerszego zakresu wahań 1,1500-1,1750, w którym będzie się utrzymywał w oczekiwaniu na czwartkową decyzję EBC odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Dziś notowania tej pary znalazły się na jeszcze wyższych poziomach cenowych w oczekiwaniu na odczyt indeksu ZEW z Niemiec. Indeks zaufania niemieckich inwestorów we wrześniu uległ poprawie i wzrósł do poziomu -10,6 pkt. z -13,0 pkt.

W centrum zainteresowania inwestorów znajduje się funt. Pomimo rozczarowujących wyników lipcowej produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, wczorajszy bilans dnia dla GBP był dobry do czego przyczyniły się słowa unijnego negocjatora ds. Brexit’u, który stwierdził, że realistyczne jest wypracowanie porozumienia z Wielką Brytanią w przeciągu 6-8 tygodni. Podobno państwa członkowskie UE mają przekazać Barnier’owi nowe instrukcje zawierające ustępstwa wobec Wielkiej Brytanii podczas wrześniowego szczytu Rady Europejskiej. Dziś notowania brytyjskiej waluty kontynuowały zwyżki w oczekiwaniu na dane z rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami stopa bezrobocia ILO ustabilizowała się w okresie maj-lipiec 2018 roku na poziomie 4,0%. We wspomnianym okresie dynamika przeciętnych zarobków bez bonusów przyśpieszyła do 2,9% r/r. Powyższe dane powinny wspierać zwyżki na GBP/USD podczas wtorkowej sesji.



GBP/USD

GBP/USD przełamał linię poprowadzoną po ostatnich maksimach lokalnych i testował dziś okolice 23,6% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,4375. W rejonie 1,3070 można było zauważyć silną reakcję ze strony podażowej, jednakże patrząc na techniczny obraz rynku w skali D1 aktualny impuls wzrostowy może rozszerzyć swój zasięg w okolice 100-okresowej średniej EMA przebiegającej w rejonie 1,3135.



USD/JPY



USD/JPY w ostatnim czasie zawęził zakres swoich wahań. Spadek awersji do ryzyka pomógł w powrocie notowań powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Aktualnie kurs zmierza ponownie w okolice oporu w rejonie 111,80 jenów za dolara, gdzie znajdują się lokalne maksima oraz przebiega 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 113,16. Najbliższe wsparcie w postaci 50-okresowej średniej EMA w skali D1 znajduje się na poziomie 110,95.