Niemcy sprzedają w środę obligacje 30-letnie za 5,5 mld EUR. Popyt sięgnął 18 mld EUR, donosi Reuters, który widział informacje przekazane przez dwóch menedżerów prowadzących ofertę.

Obligacje mają termin zapadalności 15 sierpnia 2052 roku. Wyceniono je 3 pkt. bazowe powyżej wyemitowanych już „trzydziestolatek” o terminie wykupu w sierpniu 2050 roku. To o 1 pkt. bazowy mniej niż w momencie rozpoczęcia oferty.

Reuters zwraca uwagę, że to druga syndykacyjna oferta niemieckiego długu w tym roku. W poprzedniej, w maju, także sprzedawano obligacje 30-letnie. Oferta syndykacyjna, polegająca na wynajęciu banków do sprzedaży papierów bezpośrednio inwestorom docelowym, pozwala na dotarcie do większej grupy potencjalnych nabywców i osiągnięcie wyższej kwoty.