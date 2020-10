Powinniśmy już teraz przygotowywać się do kolejnej epidemii - starości [KOMENTARZ]

"Już za kilka lat staniemy naprzeciw kolejnej epidemii. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, będzie to epidemia starości i związane z nią zwiększone wskaźniki zapadalności na choroby przewlekłe, nowotwory, a także choroby zakaźne. Choć nie zaskoczy nas ona, jak COVID-19, to tylko niektórzy zdają sobie sprawę, że przygotowania do niej muszą odbywać się właśnie teraz" - uważa dr n. biol., mgr farm. Marcin Balcerzak.