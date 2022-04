Popyt na srebro na historycznych maksimach

Obecnie notowania srebra poruszają się w konsolidacji, jednak – o ile inwestorzy finansowi nadal wykazują przeciętne zainteresowanie tym kruszcem – na rynku fizycznym ma miejsce jego deficyt. W bieżącym tygodniu opublikowany został coroczny raport Metals Focus, przygotowywany dla The Silver Institute, w którym podano, że globalny popyt na srebro w 2022 r. ma znaleźć się na rekordowo wysokim poziomie.

Prognoza popytu na srebro na świecie na ten rok wynosi 1,1 mld uncji, czyli o 5% więcej niż w 2021 r. Taki wynik byłby najwyższym odczytem od startu przygotowywania tych publikacji przez Metals Focus, czyli od 2010 r.

Największy wpływ na tę pozytywną dynamikę popytu na srebro ma rozwój branży fotowoltaicznej, bowiem kruszec ten jest wykorzystywany w produkcji paneli słonecznych. O ile sektor ten prawdopodobnie będzie się nadal dynamicznie rozwijał w kolejnych latach (Międzynarodowa Agencja Energetyczna zakłada, że do 2026 r. będzie to najszybciej przyrastające źródło energii), to kluczowym czynnikiem ryzyka jest tu potencjalne spowolnienie gospodarcze, będące konsekwencją m.in. wysokiej inflacji, podwyżek stóp procentowych oraz wojny w Ukrainie.