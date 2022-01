Popyt na złoto wzrósł o 10 proc. w 2021 r.

Ostatnia sesja na rynku złota przyniosła dynamiczny odwrót notowań tego kruszcu w dół, trwający do dzisiaj.

Cena złota, która jeszcze w środę przekraczała 1840 USD za uncję, obecnie oscyluje w okolicach 1790 USD za uncję. Jeśli notowaniom kruszcu nie uda się szybko powrócić ponad psychologiczną barierę 1800 USD za uncję, to będzie to sygnał powracającej słabości strony popytowej na ten rynek. Póki co cena naruszyła ważne wsparcie w rejonie 1806 USD za uncję.

Tymczasem dzisiaj na pierwszy plan wysunęły się informacje fundamentalne, bowiem World Gold Council (WGC) przedstawiła raport dotyczący sytuacji na rynku złota w 2021 roku. Według tej publikacji, w poprzednim roku globalny popyt na złoto wyniósł 4021 ton. Oznacza to, że wzrósł on o 10%, niemniej wciąż pozostawał poniżej poziomów sprzed pandemii, kiedy to roczny popyt oscylował w okolicach 4400 ton. Raport WGC pokazał, że w 2021 roku wzrósł popyt na złotą biżuterię, większe było także wykorzystanie złota w sektorze przemysłowym oraz zakupy kruszcu przez banki centralne. Niemniej, najsłabszym punktem okazał się popyt inwestycyjny, który w 2021 r. zniżkował aż o 41% w porównaniu do 2020 r. Co dalej z popytem na złoto? Według WGC, w 2022 roku nadal rosnąć będzie popyt na złotą biżuterię oraz zakupy kruszcu przez banki centralne. Prawdopodobnie będzie także widać większe zainteresowanie mniejszymi złotymi sztabkami i monetami. Natomiast popyt inwestycyjny nadal może mieć trudności z istotnym wzrostem w obliczu podwyżek stóp procentowych – WGC jednak ocenia, że siłą równoważącą może być wysoka inflacja, która skłoni wielu inwestorów do posiadania kruszcu w swoim portfelu. Notowania złota – dane dzienne