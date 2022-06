Popyt wciąż przeważa na rynku ropy naftowej

Na rynku ropy naftowej niewątpliwie dzieje się sporo. Negatywny wpływ na notowania tego surowca mają przede wszystkim informacje o powrocie pandemicznych restrykcji w Chinach oraz obawy o globalną recesję, bowiem oba te czynniki przyczyniają się do spadku popytu na ropę naftową.

Jednak nie wystarczą one, przynajmniej na razie, aby zniwelować efekt obaw o podaż ropy naftowej, które pchają ceny tego surowca w górę. Obawy te wynikają z kilku czynników. Pierwszym i najważniejszym z nich są skutki wojny w Ukrainie w postaci sankcji narzuconych na Rosję m.in. przez kraje europejskie. Pod koniec maja zapadła decyzja o wygaszaniu importu ropy naftowej do Unii Europejskiej z Rosji, co skutkuje koniecznością pozyskiwania surowca z innych źródeł.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Kolejnym czynnikiem, pozytywnie wpływającym na ceny ropy naftowej, są problemy ze zwiększaniem jej produkcji w państwach OPEC+. O ile w ostatnim czasie rozszerzony kartel zadecydował o przyspieszeniu tempa wzrostu wydobycia ropy, to w praktyce wiele państw, które są sygnatariuszami porozumienia naftowego, nie może sobie pozwolić na istotne zwiększenie wydobycia. Pomijając Rosję, której problemy są szczególne i w pełni zasłużone, w innych państwach (np. Nigerii czy Angoli) wyzwaniem jest przestarzała infrastruktura. Do tego wszystkiego doszły problemy z wydobyciem i eksportem ropy z Libii, wywołane wewnętrznym konfliktem politycznym.

W krótkoterminowej perspektywie obawy związane z podażą ropy naftowej są uzasadnione. Niemniej, wysokie ceny surowca już zaczęły negatywnie przekładać się na popyt na paliwa, a w kolejnych miesiącach ten efekt może być jeszcze bardziej widoczny. Niewątpliwie będzie on hamował zwyżki cen ropy naftowej, a w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wyraźnych przecen ropy. Warto jednak pamiętać, że po sezonie letnim zapewne zaczną pojawiać się obawy związane z podażą i zapasami surowców energetycznych w Europie przed sezonem zimowym – więc za kilka miesięcy to właśnie ten czynnik może mieć dominujący wpływ na ceny ropy.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne