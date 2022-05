Popyt z szansą na rozpoczęcie rajdu?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dzisiejsza sesja przebiega w raczej pozytywnych nastrojach choć strona popytowa pozostaje aktywna ale do euforycznej reakcji wciąż jej daleko. Choć byki pokazały siłę pod koniec piątkowej sesji, gdzie powstrzymały kaskadową wyprzedaż na amerykańskim parkiecie, dziś straciły część impetu (choć wzrosty są kontynuowane). Czy wyceny indeksów są już dość okazyjne by skłoniły byki do zakupów, a zielony początek tygodnia przesądzi o kolejnych sesjach? Czy może popyt przeoczy szansę na rozpoczęcie rajdu?

Ostatnie tygodnie przyniosły nowe obawy dla rynków finansowych. Ciężko wieścić poprawę nastrojów, jeśli nad rynkiem zbierają się kolejne chmury. Słabe wyniki Cisco, Home Depot i Walmartu spowodowały wzrost obaw wokół kondycji konsumentów w USA. Rezerwa Federalna wciąż nie powiedziała ostatniego słowa w postaci QT. Pieniądz ściągany będzie z rynku od początku czerwca co może wpłynąć na spadek płynności niektórych walorów i co za tym idzie - dynamiczniejsze ruchy cen. Obserwując dzisiejsze wypowiedzi bankierów centralnych z EBC, inwestorzy na europejskim parkiecie też nie mogą liczyć na wsparcie bankierów. Zdaniem prezes EBC Christine Lagarde ujemne stopy mogą skończyć się w III kwartale tego roku, jastrzębim głosem przemówił dodatkowo członek EBC Villeroy, który potwierdził że wśród EBC jest zgoda wobec szybszego wzrostu stóp. Recesja w połączeniu z podwyżkami stóp procentowych, które EBC zamierza wprowadzić może skończyć się źle zarówno dla europejskiego PKB, jak i indeksów. Co do scenariusza recesji na Starym Kontynencie przekonanie wyraził dziś m.in. dyrektor generalny Citigroup.