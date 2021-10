Porozumienie związkowców z pracodawcami ws. uszczelnienia handlu w niedzielę

Przedstawiciele NSZZ Solidarność, PIH i Konfederacja Lewiatan porozumiały się ws. uszczelnienia handlu w niedzielę - poinformowały organizacje. Zaapelowały do Senatu o przyjęcie ich poprawek do ustawy w sprawie tego uszczelnienia.

Jak poinformował Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" wraz z Polską Izbą Handlu i Konfederacją Lewiatan podpisały trójstronne porozumienie dotyczące, uchwalonej przez Sejm ustawy

Organizacje zaapelowały do Senatorów o poparcie ich dla poprawek, które uważają "za niezbędne do tego, aby ustawa była w przyszłości prawidłowo stosowana, a zawarte w niej rozwiązania nie rodziły wątpliwości interpretacyjnych i odpowiadały praktyce funkcjonowania handlu".

Wśród proponowanych poprawek, wskazali uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jaki nieodpłatnej pomocy tych osób.

fot. Miroslaw Pieslak/Forum

Uchwalona przez Sejm nowela, przewiduje uszczelnienie zakazu handlu w niedzielę tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

Wśród zgłoszonych przez wnioskodawców i przyjętych większością głosów poprawek, jest rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać przedsiębiorca. Są to: obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Zgodnie z kolejną poprawką ustawa wchodzi w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.