Porsche 911 Dakar RED58 Special: najszybszy pomnik na świecie

To naprawdę wyjątkowy samochód. Tchnięto w niego moc rajdowych emocji, naznaczono historią. Na próżno jednak szukać go w salonach. Nie jest na sprzedaż. Jest uhonorowaniem polskiego arcymistrza kierownicy.

2023 r. to dla Porsche rok jubileuszy. Po pierwsze, marka świętuje swoje 75. urodziny. W 1948 r. na drogi wyjechało pierwsze Porsche – model 356. Po wtóre: 60-lecie istnienia obchodzi w tym roku najbardziej znany i kultowy model tego producenta - 911. Po trzecie, są też polskie okazje do świętowania. 20-lecie istnienia obchodzi w tym roku Porsche Club Poland, a polscy fani motosportu i Porsche świętują z kolei 55-lecie rajdowego spektaklu z końca świata.

Łezka w oku

Blisko sześć dekad temu rajdy wyglądały zupełnie inaczej. Wiele tysięcy kilometrów, często nieutwardzona nawierzchnia i mordercze warunki.

Nisko zawieszone, niewielkie sportowe coupe - np. model 911 od Porsche - wydawało się średnim rajdowym pomysłem. I być może by tak zostało, gdyby nie Sobiesław Zasada, nasz narodowy arcymistrz rajdowy. Rozkochał się w Porsche i - co ważniejsze - z wzajemnością. A miłość owa miała ogromny wpływ zarówno na karierę Pana Sobiesława jak i - nie bójmy się tego powiedzieć - rajdową karierę Porsche.

W 1966 r gdy Sobiesław Zasada został rajdowym mistrzem Europy, wygrywając m.in. z Rauno Aaltonenen, otrzymał propozycję przejścia do fabrycznego zespołu Porsche. Skorzystał. Wygrał Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Chciał wystartować też w ekskluzywnym, rozgrywanym głównie na nieutwardzonej nawierzchni, rajdzie Gran Premio Argentino. Ale musiał przekonać do tego samego Ferry’ego Porsche, który… nie chciał się zgodzić, twierdząc, że 911 to auto stworzone na asfalt i nie poradzi sobie na szutrze i piasku.

– Nie poradzi sobie? Potrzymaj mi piwo – tak musiał pomyśleć wówczas Sobiesław Zasada.

Wystartował w rajdzie Akropolu (głównie szutrowym). Wygrał, bijąc dotychczasowy rekord o prawie 20 minut.

Być może właśnie ten sukces przekonał szefów Porsche do tego, by próbować sił na szutrach i wystawić 911 w jednym z najbardziej morderczych rajdów świata - Maratonie Londyn-Sydney.

Oto jak opisują tamte wydarzenia dziennikarze „Christophorusa” - magazynu wydawanego przez Porsche:

“Porsche angażuje się w udział w maratonie Londyn-Sydney. Błękitne 911 z numerem startowym 59 poprowadzi Brytyjczyk Terry Hunter. Krwawo-pomarańczowe 911 S z numerem 55 poprowadzi Edgar Herrmann, doświadczony zawodnik z Kenii. Takim samym wozem z numerem 58 pojadą Polacy: Sobiesław Zasada oraz drugi kierowca, pilot, do tego świetny dziennikarz i fotograf Marek Wachowski. Polacy mają zapewnione auto i serwis na trasie. Wsparcie zapewnił też Castrol. Automobilklub Polski pokrywa inne koszty, w tym trening przed rajdem. Jednak tutaj Polacy są na straconej pozycji. Podczas gdy zawodnicy z Zachodu bez ograniczeń trenują każdy kilometr trasy rajdu, Polacy załatwiają wizy, bilety i pozwolenia na zakup walut obcych. Zostało tak mało czasu, że decydują przetrenować tylko etap australijski. Podczas rajdu z Londynu do Bombaju Zasada z Wachowskim jadą w ciemno. Etap australijski rozpoczynają dopiero na trzynastym miejscu. Ale tu pokazują prawdziwą klasę. Wygrywają większość etapów, a pomarańczowe Porsche nr 58 pnie się w górę klasyfikacji. Kolejni konkurenci odpadają, a Zasada z Wachowskim jadą jak natchnieni. Wprawdzie silnik ma dosyć australijskiego kurzu i pożera prawie litr oleju na każde 100 km, tym niemniej auto okazuje się niebywale solidne. Na mecie meldują się na gorzkim dla każdego sportowca czwartym miejscu, ale zostają obwołani bohaterami Australii”

Fanom motosportu kręci się łezka w oku na samo wspomnienie tej historii. Mnie też się kręci. Bo to piękna sportowa historia o determinacji, wytrzymałości i odwadze. Ckliwie? Może, ale do ckliwości Porsche bardzo mi daleko. Ja tylko wspominam australijskie przygody Pana Zasady. Porsche stawia mu pomnik. Dosłownie, choć bez cokołu.

Sprzęt i ludzie

Porsche świętuje swoje jubileusze na różne sposoby. Jednym z nich – podkreślającym rajdowe konotacje - jest zaproponowanie klientom nowego modelu. Chodzi o Porsche 911 Dakar.

Auto powstało po to, by przypomnieć pierwszą wygraną tej marki w generalnej klasyfikacji Rajdu Paryż-Dakar w 1984 r., kiedy to do modelu 911 zawitał napęd na wszystkie koła (tak - Sobiesław Zasada jechał do Australii z napędem na tył!).

Auro ma zwiększony o 50 mm (w porównaniu z 911 Carrera) prześwit. Dodatkowo seryjny układ podnoszenia pozwala zyskać dodatkowe 30 mm i, co istotne, z takim ustawieniem może gnać po bezdrożach nawet z prędkością 170 km/h. Samochód spoczywa na oponach All Terrain, a za napęd odpowiada (znany z 911 GTS) trzylitrowy, sześciocylindrowy bokser biturbo o mocy 480 KM i maksymalnym momencie obrotowym 570 Nm. Motor współpracuje z 8-biegową przekładnią PDK oraz napędem na wszystkie koła i rozpędza „Dakara” od 0 do 100 km/h w 3,4 s. Ze względu na zastosowanie terenowych opon prędkość maksymalna została ograniczona do 240 km/h. W pokonywaniu zakrętów pomaga skrętna tylna oś oraz aktywna stabilizacja przechyłów. Z kolei z myślą o pokonywaniu bezdroży dodano nowe tryby jazdy. Tryb Rallye w uprzywilejowanej pozycji stawia tylną oś i przeznaczony jest do jazdy po luźnej, nierównej nawierzchni. Z kolei Offroad automatycznie do maksimum zwiększa prześwit - pomyślany został jako rozwiązanie optymalne podczas jazdy w trudnym terenie. Wyjątkowość podkreślają dodatki, takie jak: aluminiowe zaczepy holownicze z przodu i z tyłu, poszerzone nadkola i osłony progów, a także elementy ochronne ze stali nierdzewnej na zderzakach i progach czy opcjonalny bagażnik dachowy. Co ciekawe, jest możliwość kupna auta w malowaniu identycznym z tym, które dumnie ozdabiało tryumfatora rajdu Paryż-Dakar w 1984 r.

Z tą możliwością kupna nieco przesadziłem. 911 Dakar jest wyjątkowe także dlatego, że fabrykę opuści jedynie 2,5 tys. egzemplarzy, a tak się składa, że wszystkie już się rozeszły. Zatem zostaje rynek wtórny. Ile będzie kosztować? Nowy wyceniono na kwotę od niespełna 1,2 mln zł (plus ewentualne dodatki), cenę używanego zbuduje popyt i kilka innych szczegółów, np. to, czy wystawiony na sprzedaż samochód ma numer 1 czy 2500. Dziś wiadomo jedno. Do sprzedaży nie trafi jeden z nich. Bo tak jak 911 Dakar jest hołdem dla kunsztu inżynierów Porsche, tak jeden z nich jest ukłonem w stronę kogoś, dzięki komu Porsche spróbowało swoich sił na szutrach - Sobiesława Zasady.

– Idea stworzenia specjalnej edycji 911 związanej z Sobiesławem Zasadą sięga 2014 r., kiedy do polskiej oferty trafiło Porsche 911 Carrera S Martini Racing Edition. Tak zrodziło się nasze marzenie o zaprojektowaniu wyjątkowej, "polskiej" edycji 911. Gdy pojawiły się zapowiedzi 911 Dakar, nie było już wątpliwości, na jakim wariancie powstanie specjalna edycja 911 Dakar RED58 Special, nawiązująca do czerwono-pomarańczowego samochodu, którym Zasada i Wachowski przejechali rajdowy szlak wiodący z Wielkiej Brytanii do Australii – mówi Wojciech Grzegorski, dyrektor marki Porsche w Polsce.

Choć na pomysł stworzenia tego auta wpadł polski odział Porsche, to w jego budowaniu aktywny udział brali specjaliści ze Stuttgartu.

Porsche 911 Dakar RED58 Special ma ponad 50 elementów, których modyfikacje wykraczają poza opcje z katalogu. Jadowity pomarańczowy kolor zaczerpnięty z oryginalnej rajdówki był nakładany ręcznie, podobnie jak żółty napis „Poland” na pokrywie silnika oraz numer startowy “58”. Nietypowe reflektory z chromowanym wypełnieniem, srebrne klamki czy złote oznaczenia modelu i marki – te wszystkie zabiegi nawiązują do auta z 1968 r. Wisienką na torcie jest spersonalizowana, chromowana plakietka RED58 na słupkach B z autografem Sobiesława Zasady. Podpis legendarnego polskiego rajdowca jest wytłoczony także na pokrywie schowka w konsoli środkowej. Na progu wygrawerowano cytat Sobiesława Zasady: “Życie zaczyna się po 90-tce”. Całości dopełnia fakt, że RED 58 powstał w oparciu o 911 Dakar właśnie z nr 58. Nie wiem jak na Was, ale na mnie to działa.

Pean z poszukiwaniami w tle

Piękna rajdowa historia Sobiesława Zasady, przeplatająca się z ciekawą sportową historią Porsche, mogła nie doczekać się żadnego finału. Ot, był sukces, są zdjęcia i wspomnienia. Stało się inaczej. I to jest wyjątkowe, szczególnie że mówimy o wielkim koncernie. Owa wyjątkowość buduje też wartość tego konkretnego egzemplarza. Ile może kosztować? Tego nie wie nikt. Porsche Polska nie zdradza na razie swoich planów względem RED 58 Special i - przynajmniej na razie - traktuje go jak pomnik dla kunsztu oraz niezłomności polskiego kierowcy. Jedno wiadomo, tanio nie będzie. Ewentualną cenę RED58 Special może przebić tylko ewentualna cena oryginalnego 911, którym Sobiesław Zasada wespół z Markiem Wachowskim dotarli do Sidney. Auto jednak przepadło. Wówczas zmęczonego tak morderczym rajdem auta najzwyczajniej w świecie nie opłacało się transportować do Europy. Kilka lat temu na trop oryginalnego „RED58” wpadli dziennikarz Wojciech Jurecki i filmowiec Andrzej Ślązak. Trwające przez kilka lat poszukiwania rozciągnięte od Krakowa po Sydney zakończyły się sukcesem i to nawet podwójnym. Po pierwsze, odnalezieniem wraku, po drugie - namówieniem właściciela do odbudowania tego historycznego auta. Kto wie, może kiedyś trafi na aukcję?

Losy auta i jego poszukiwań możecie dokładnie przestudiować, oglądając film dokumentalny "RED58" (aktualnie powstaje jego pełnometrażowa wersja) lub zagłębiając się w lekturę wydanej właśnie "Kroniki Porsche. Polskie historie" autorstwa Piotra Sielickiego.

Ja mogę powiedzieć jedno - podczas polskiej prezentacji RED58 Special nie można było się nim przejechać. Część zaproszonych gości (w tym ja) poczuliśmy nutkę zawodu. Po krótkim spotkaniu z panem Sobiesławem Zasadą negatywne uczucia minęły. Okazało się, że żaden z nas do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, co zobaczy. A to, co zobaczył, nie pozwoliło prosić o przejażdżkę. No bo jak? Wchodzić na pomnik i to jeszcze w obecności „pozującego”?