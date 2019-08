Port Lotniczy Gdańsk rozstrzygnął przetarg na budowę nowego pirsu Terminalu T2

Komisja przetargowa wybrała we wtorek ofertę na budowę nowego pirsu terminalu pasażerskiego T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy - poinformowała we wtorek Agnieszka Michajłow z Portu Lotniczego Gdańsk. Pirs powstanie za ponad 255,2 mln zł netto.

Michajłow zakomunikowała, że wybrana oferta Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o., za ponad 255,2 mln zł netto, została oceniona najwyżej ze względu na zaproponowaną najniższą cenę. Komisja przetargowa nie stwierdziła też żadnych braków formalnych w przedłożonych przez Doraco dokumentach.



Jak podkreśliła Michajłow decyzja komisji umożliwia rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Doraco zaproponowała, że wybuduje pirs w ciągu 26 miesięcy od momentu podpisania umowy. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków własnych oraz z obligacji, które wyemituje Port Lotniczy Gdańsk przy współpracy z bankiem Pekao, a rozbudowa Terminalu T2 ma potrwać do końca 2021 r.



Michajłow informowała na początku sierpnia PAP, że zakończonym postępowaniu przetargowym na budowę pirsu, zostały złożone trzy oferty. Opiewały one na kwoty od ok. 255 mln do ok. 263 mln zł netto. Najniższą ofertę złożyło Doraco, a oferty innych uczestników, czyli Hochtief oraz Budimexu, który przygotował najdroższą ofertę, różniły się "nieznacznie". Zarząd Portu zamierzał przeznaczyć na budowę pirsu 200 mln zł netto. Zdecydował jednak o potrzebie budowy pirsu terminalu T2, mimo że złożone oferty przewyższyły założony budżet.



W gdańskim porcie lotniczym ruch pasażerski obsługiwany jest przez dwa terminale: T1 i T2, z których T1 jest starszy i ruch pasażerski odbywa się w nim "w ograniczonym zakresie". Głównym terminalem pasażerskim gdańskiego lotniska jest terminal T2, który jest systematycznie rozbudowywany.



Wybudowanie nowego pirsu, będącego przedłużeniem części bezpośredniej obsługi pasażerów w terminalu T2, spowoduje, że jego powierzchnia powiększy się z 53 tys. m kw. do 69 tys. m kw. Będzie też więcej m.in. linii kontroli bezpieczeństwa - ich liczba wzrośnie z obecnych 11 do 18 - i karuzel do odbioru bagażu, których liczba powiększy się z 5 do 9.