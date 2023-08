Portal wojskowy: na okupowanych ziemiach Rosja chce szkolić młodzież w fałszowaniu wyborów PAP

Na okupowanych terenach obwodu chersońskiego Ukrainy Rosja utworzyła "szkoły młodych wyborców", które mają przygotować starszych uczniów do "wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej" - informuje w niedzielę Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak oceniono, to przygotowanie do fałszowania wyborów.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl