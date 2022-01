Postaw na rozwój firmy i zatrudnij konsultanta

Dr Mateusz Grzesiak, konsultant, psycholog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec opowiada dlaczego warto, by firmy korzystały z doradztwa zewnętrznych ekspertów. Dr Mateusz Grzesiak, konsultant, psycholog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec opowiada, dlaczego warto, by firmy korzystały z doradztwa zewnętrznych ekspertów.

Czy polscy przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia jakie dają zewnętrzni konsultanci biznesowi?

Rynek doradztwa w Polsce rozwija się dynamicznie, choć nadal daleko mu do amerykańskiej dojrzałości. Jego aktualną wartość szacuje się na ok. 2 mld zł. Polscy przedsiębiorcy korzystają z konsultantów głównie z zakresu prawa i marketingu, a w kolejności są następnie księgowość, mentoring biznesowy i usługi IT. Na dalszych pozycjach znajdziemy także zarządzanie, sprzedaż i motywację.

W którym momencie właściciele czy też zarządzający firmą decydują się skorzystać z zewnętrznego eksperta?

Głównymi powodami zatrudnienia konsultanta są istniejące problemy i chęć innego spojrzenie na określoną sytuację. Podobną mentalność można dojrzeć też w kontekście pójścia do lekarza, do odwiedzin którego motywuje choroba. W obu przypadkach jest już jednak późno, bo problem występuje. Skuteczniejszym podejściem jest prewencja, która jest tańsza i nastawiona na rozwój umożliwiający potencjalizowanie firmy. To jeden z wielu powodów, dla których warto zatrudnić konsultanta.

Kiedy warto sięgnąć po wsparcie zewnętrzne w zarządzaniu firmą?

Polska przedsiębiorczość kształtuje się zaledwie 30 lat, dlatego w kraju nie ma tradycji wielopokoleniowego prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy z początkowego okresu uczyli się wszystkiego sami i na własnych błędach, tworząc swoje firmy od zera. Królowała wówczas intuicyjność, przypadkowość, mikrozarządzanie, potrzebny był łut szczęścia - ale to za mało, by uprawdopodobnić sukces firmy.

Konsultant daje wiedzę i konkretne rozwiązania, nie bazuje na przypadku, ale rzetelnej analizie, z której wyciąga wnioski pozwalające podjąć właściwe zadania.

Zewnętrzne spojrzenie na organizację bez emocjonalnej identyfikacji z nią, a także specjalistyczna wiedza w określonym zakresie to tradycyjne role konsultanta. Są one potrzebne każdemu przedsiębiorcy na każdym etapie rozwoju jego i firmy. Sukcesy bowiem są związane zawsze z poziomem kompetencji, a ten w wydaniu odpowiedniego fachowca pozwoli na osiągnięcie biznesowych celów.

Ale czy konsultanci to nie jest rozwiązanie dla korporacji?

Polska przedsiębiorczość jest zdominowana przez mikroprzedsiębiorstwa stanowiące 96% polskich firm. Zdecydowana większość z nich wydaje mało na inwestycje (15 600 zł rocznie), zatrudnia statystycznie 4 osoby i mało korzysta z zasobów doradztwa, bazując przede wszystkim na wiedzy z wewnątrz organizacji. Niezależnie od jej poziomu, w pewnym momencie okaże się ona niewystarczająca i wówczas firma zatrzyma się w rozwoju albo popełni błędy mogące mieć negatywne skutki. Konsultant jest koniecznością, by rozwinąć firmę ponad jej zasoby.

Poza tym polska przedsiębiorczość przechodzi aktualnie przez ogromne wyzwanie związane z sukcesją - rodzice założyciele przekazują swoje majątki dorosłym dzieciom, często nie biorąc pod uwagę aspektów ekonomicznych i psychologicznych. Pod kątem ekonomicznym wymagane jest oddanie przez rodzica władzy w zakresie przywództwa i zarządzania oraz przyzwolenie na dokonywanie zmian według własnego zdania. Pod kątem psychologicznym należy uwzględnić trudną często relację na linii rodzic-dziecko, obarczoną ciężarami błędów komunikacyjnych i negatywnych przeżyć z dalekiej przeszłości. Bez konsultanta ten proces może zakończyć się klęską, bo zwykłe spisanie testamentu nie naprawi relacji między rodzeństwem, nie zmotywuje do podejmowania działania, nie pozwoli na wprowadzanie własnej strategii w zakresie zarządzania i marketingu.