Postępuje ożywienie inwestycyjne na świecie

Wyższa inflacja sprzyja inwestycjom przemysłowym, co widać po danych ze Stanów Zjednoczonych i do pewnego stopnia również z Polski.

Wraz z rosnącą inflacją trwa dyskusja, na ile rozgrzewanie popytu w celu przyspieszenia wychodzenia z kryzysu miało sens. Mówię tutaj o całej światowej gospodarce, a nie konkretnych krajach, choć będę opierał się głównie na danych z USA. Krytycy wskazują, że potężna stymulacja fiskalna doprowadziła do nadmiernej inflacji. Z drugiej jednak strony wysokie podgrzewanie gospodarki pomaga nie tylko rynkowi pracy, ale również inwestycjom. Następuje szybsza relokacja kapitału do sektorów, które mają szansę skorzystać na pandemii, niż gdybyśmy funkcjonowali w warunkach recesji. Potwierdzają to systematycznie dane o inwestycjach.