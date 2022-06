POT: blisko dwie trzecie mieszkańców Polski planuje letni wyjazd na wakacje

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej blisko dwie trzecie (65 proc.) mieszkańców Polski planuje letni wyjazd turystyczno-wypoczynkowy. To wzrost o 18 proc. w stosunku do wyników z ubiegłego roku.

"Prognozy na zbliżający się sezon wakacyjny i aktywność polskich turystów wybierających się zarówno na wypoczynek w kraju, jak i za granicą zapowiadają się optymistycznie. Bazując tylko na danych z najpopularniejszych portali rezerwacyjnych, aktualny stan rezerwacji na wakacje oscyluje wokół wzrostów o 20, a nawet 30 proc. w stosunku do lat poprzednich – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Jego zdaniem, zainteresowanie Polaków wypoczynkiem, turystyką, rekreacją przebudziło się na dobre po pandemii i jest na dosyć wysokim poziomie.

Badanie POT wskazuje, że blisko trzy czwarte zapytanych osób planuje wakacje w kraju (71 proc.), jedna piąta za granicą (19 proc.), a tylko co dziesiąty nie wie jeszcze, gdzie pojedzie (10 proc.). Wśród planujących wyjazd krajowy ok. 41 proc. będzie wypoczywać nad morzem, 27 proc. w górach, a 16 proc. nad jeziorem. Zaledwie 5 proc. respondentów zamierza wyjechać do innego miasta.

Według prezesa POT Rafała Szmytke, rozwijająca się krajowa oferta turystyczna zachęca Polaków do wypoczynku w kraju. "Turystyka aktywna blisko przyrody podbiła serca rodaków, a infrastruktura komunikacyjna znacznie skraca podróże z kilkunastu do zaledwie kilku godzin. Liczymy również na to, że Polacy chętnie skorzystają w te wakacje z Polskiego Bonu Turystycznego, który jest tak wsparciem domowego budżetu rodzin, jak i realną pomocą dla przedsiębiorców" – powiedział.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie POT 31 maja 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia na reprezentatywnej próbie 1006 osób metodą CAWI.