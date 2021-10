Potężny wzrost zysków Wells Fargo po uwolnieniu rezerw

Wells Fargo odnotował prawie 60-procentowy wzrost zysku w trzecim kwartale, co przekroczyło oczekiwania analityków. Bank uwolnił rezerwy, które na początku pandemii zabezpieczył na pokrycie potencjalnych strat kredytowych, pisze Reuters.

Zysk czwartego co do wielkości banku w USA wzrósł w trzecim kwartale roku do 5,1 mld USD (1,17 USD na akcję). W okresie od lipca do września pożyczkodawca zdecydował się uwolnić rezerwy o łącznej wartości 1,7 mld USD, co miało znaczny wpływ na ostateczną wysokość zysków.