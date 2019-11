Potrzeba więcej sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

W ciągu trzech ostatnich lat w Polsce powstało 36 sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. To krok milowy w pneumonologii. Specjaliści zastrzegają jednak, by nie zatrzymać się w pół drogi, bo takich sal docelowo powinno być w szpitalach 80.

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NWM) to metoda leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową. Polega na stosowaniu wentylacji mechanicznej bez intubowania chorego, ale z zastosowaniem masek twarzowych, nosowych lub specjalnych ustników. Są one połączone z aparatem wspomagającym oddychanie, ułatwiając przepływ powietrza do płuc i odciążając mięśnie oddechowe. W trakcie takiej terapii chory jest przytomny, może przyjmować posiłki, kontaktować się z otoczeniem. Co istotne, NWM zmniejsza ryzyko zakażeń układu oddechowego związanych z intubacją.

Cel: poprawa wyników leczenia

Na świecie metoda ta zaczęła się upowszechniać w połowie lat 90. ubiegłego wieku w leczeniu niewydolności oddychania w zaostrzeniu POChP i innych przewlekłych, niezakaźnych chorób płuc. W Polsce upowszechnieniu NWM miał służyć program Ministerstwa Zdrowia o nazwie Pol-Vent, zaplanowany na lata 2016-2019.

Za cel postawiono sobie zapewnienie dostępności NWM w leczeniu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do tej terapii nie tylko na terenie Polski, ale także w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Liczono, że nowa technika poprawi efekty leczenia pacjentów w czasie zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddechowej i zmniejszy umieralność z tego powodu.

„Zakładano stworzenie 55 sal do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Udało się otworzyć 36” — wyliczyła dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia, podsumowującej program Pol-Vent.

W niektórych miastach na przeszkodzie stanęły toczące się w placówkach leczniczych remonty, reorganizacje w szpitalach, a także brak oddziałów intensywnej terapii i problemy kadrowe. Początkowo nie pomagało niskie finansowanie procedury, niemniej w trakcie trwania programu udało się dokonać retaryfikacji i wycena NWM istotnie wzrosła.

W kierunku standaryzacji świadczenia

Zakładano także, że pacjenci, którzy spełniają kryteria włączenia do rehabilitacji pulmonologicznej, będą mieli zapewniony do niej dostęp po zakończeniu hospitalizacji. W trakcie trwania programu z takiej pomocy skorzystało 420 pacjentów, zdecydowaną większość stanowili chorzy z POChP. Mieli zapewnioną m.in. edukację (np. nauka technik inhalacji i nebulizacji leków rozszerzających oskrzela), poradę dietetyczną, a także ćwiczenia fizyczne (wytrzymałościowe, siłowe).

„Wśród chorych, u których prowadzono program rehabilitacji pulmonologicznej, uzyskano poprawę kliniczną — zmniejszenie duszności, objawów choroby, a także istotną poprawę jakości życia” — mówiła dr Czajkowska-Malinowska.

W ramach programu utworzono także ogólnopolską bazę chorych z niewydolnością oddechową, leczonych za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Pol-Vent. Cel? Wdrożenie standardów leczenia za pomocą NWM, optymalizacja standardów dalszej opieki, obserwacja skuteczności i bezpieczeństwa tej metody, a także ocena długoterminowych efektów takiej wentylacji.

Mniej zgonów w zaostrzeniu niewydolności oddechowej

„Co najważniejsze, w szpitalach, które weszły do programu, doprowadzono do zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z zaostrzeniem niewydolności oddechowej. Wyniki są spektakularne: na oddziałach chorób płuc odsetek zgonów podczas hospitalizacji spadł z 12,5 do 7 proc. W nagłych przypadkach, gdy pacjent przywożony jest przez zespoły ratownictwa medycznego, śmiertelność zmalała z 21,5 do 14 proc. To ogromny sukces” — mówił podczas konferencji podsumowującej program Pol-Vent Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dodając, że program wyznaczył nowy standard i wprowadził ramy leczenia kompleksowego.

Specjaliści są zdania, że dzięki programowi Pol-Vent uzyskano istotny wzrost rozpowszechnienia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, czyli nowej metody leczenia w Polsce. Jest jednak jeszcze sporo do zrobienia, bo docelowo w polskich szpitalach powinno być 80 sal NWM.

