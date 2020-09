Szef Fed Jerome Powell zadeklaruje we wtorek w komisji Izby Reprezentantów gotowość dalszego wspierania amerykańskiej gospodarki, która pomimo wyraźnej poprawy nadal potrzebuje pomocy.

Z treści wystąpienia Powella, która została wcześniej podana do publicznej wiadomości wynika, że szef Fed kolejny raz deklaruje zobowiązanie banku centralnego do pomocy gospodarce osłabionej przez pandemię.

- Nadal jesteśmy gotowi do wykorzystania naszych narzędzi, aby zrobić co można i tak długo jak to będzie potrzebne i zapewnić, że odbudowa będzie tak mocna jak to możliwe, a także ograniczyć trwałe szkody w gospodarce – głosi tekst wystąpienia Powella.

Oprócz deklaracji kontynuacji wsparcia gospodarki szef Fed zwrócił także uwagę na poprawę jej stanu.

- Gospodarcza aktywność poprawiła się po jej stłumieniu w drugim kwartale, kiedy większa część gospodarki została zamknięta aby hamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wiele wskaźników ekonomicznych pokazuje znaczącą poprawę – głosi tekst wystąpienia Powella. – Zarówno zatrudnienie, jak i ogólna aktywność gospodarcza pozostają jednak wyraźnie poniżej poziomu sprzed pandemii, a droga przed nami nadal wydaje się wielce niepewna – dodał.

Szef Fed zwrócił uwagę, że uruchomione programy uwolniły jak dotąd tylko połowę potencjału i będą w gotowości gdyby napięcia na rynku znów wzrosły.

- Nasza gospodarka odbuduje się w pełni po tym trudnym okresie. Jesteśmy gotowi wykorzystać pełen zakres dostępnych narzędzi aby wspierać gospodarkę tak długo jak to będzie potrzebne – deklaruje Powell.