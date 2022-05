Powojskowe pojazdy i sprzęt warsztatowy na przetargu w Bydgoszczy

Aż 101 pozycji trafi na najbliższy przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. W ofercie znajdziemy, m.in.: autobusy marki Autosan, honkery 2000, a także sanitarnego tarpana, wywrotkę KAMAZ, koparko-ładowarkę ostrówek, polową stację zasilania, pakiet z drewnem, a nawet piec do sauny. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Na fanów motoryzacji czekają dwa honkery 2000, które mają za sobą służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Jeden z wozów wyprodukowano w 2004, a drugi w 2011 roku. Za każdego z nich trzeba będzie zaoferować co najmniej 10 tys. zł. Kolekcjonerów oraz osoby szukające bazy na kampera zainteresować mogą autobusy z sanockiej fabryki Autosan. Do wzięcia są: H-9 z 1987 roku, H-10.12.16 z 199 oraz H.10.10 z 2002 roku. Ceny wywoławcze to odpowiednio: 8 tys. zł, 8,5 tys. zł oraz 10 tys. zł.

Bydgoski oddział AMW szuka nabywców na legendarną koparko-ładowarkę K-162 ostrówek na ciągniku ursus

C-360. Maszynę wyceniono na 20 tys. zł. W ofercie znajdziemy też pojazdy, które rzadko trafiają na agencyjne przetargi – samochód wywrotkę KAMAZ-5511 oraz stara 11422V. Cena wywoławcza za pierwszego z nich wynosi 15 tys. zł, a za drugiego 7,5 tys. zł. Na sprzedaż wystawiono również dwie cysterny CN-25 z ciągnikiem siodłowym jelcz C417D, za które trzeba wyłożyć minimum 25 tys. zł oraz chłodnię na starze 29 z ceną startową 7,5 tys. zł.

Jedną z najciekawszych pozycji jest nowy piec do sauny Club Combi K15 GS fińskiej firmy Harvia. W tym przypadku zainteresowani będą musieli liczyć się z wydatkiem przekraczającym 6 tys. zł. Na nowych właścicieli czekają także urządzenia warsztatowe: frezarka narzędziowa (4 tys. zł), spawarki (150-800 zł), tokarki – uniwersalna i stołowa (15 tys. i 2,3 tys. zł), wiertarki – promieniowa i słupowa (22 tys. i 2,5 tys. zł), a także obrabiarka kombinowana do drewna (6 tys. zł).

W Bydgoszczy kupimy również agregaty sprężarkowe (1,5 tys. zł), polową stację zasilania o mocy 100 kW (8 tys. zł), zestaw szaf chłodniczych o pojemności 400 i 700 litrów (4 tys. zł), podnośnik widłowo-spalinowy RAK-3A (3 tys. zł), pojemniki siatkowe (16 tys. zł) i wózki paletowe (1,5 tys. zł).

Ostatnia pozycja przetargowa to pakiet drewna składający się z 30 kg drewna opałowego mieszanego oraz 14,3 m3 drewna pochodzącego z wycinki. Cena wywoławcza to 620 zł.

Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania w dniach 4 i 5 maja br. w godzinach 9.00-14.00.

Żeby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożyć ofertę. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie wskazanym w ogłoszeniu najpóźniej w przeddzień rozstrzygnięcia przetargu. Ofertę na specjalnym formularzu należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie do kancelarii Oddziału AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 A, najpóźniej do 11 maja 2022 roku do godz. 9:00. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie tego samego dnia o godz. 12:00.

Pełny wykaz oferowanego mienia oraz szczegóły dotyczące uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej: www.amw.com.pl w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy i wyposażenie/ Sprzedaż przetargowa”.

Po więcej szczegółów dot. przetargu zapraszam na naszą stronę internetową: https://amw.com.pl/pl/uzbrojenie-i-sprzet-wojskowy/sprzet-wojskowy-i-wyposazenie/sprzedaz-przetargowa-1/1780

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kowalska

Specjalista ds. Marketingu i PR

tel. (52) 52 52 57 899

kom. 693 080 326

e-mail: [email protected]

Małgorzata Weber

Rzecznik prasowy AMW

tel. (22) 314 99 78

kom. 695 695 600

e-mail: [email protected]

www.amw.com.pl

www.wtwoichrekach.amw.com.pl

www.sklep.amw.com.pl

www.facebook.com/agencja.mienia.wojskowego/