Powojskowe samochody, sprzęt i polowa pralnia do kupienia w Bydgoszczy

Już 25 września br. będzie można stać się właścicielem sprzętu prosto z wojskowych magazynów. Tego dnia Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy zorganizuje przetarg, na który wystawiono 100 pozycji o łącznej wartości niemal 400 tys. zł. W ofercie dostępne są m.in.: wojskowe pojazdy, części samochodowe, artykuły mundurowe oraz pakiety ze sprzętem łączności, akcesoriami medycznymi i służby żywnościowej, a nawet polowa pralnia w kontenerze.

W Bydgoszczy tradycyjnie znajdziemy wycofane z armii pojazdy. Na nowych właścicieli czekają takie klasyki jak autobus sztabowy AS-2 na starze 266, którego cenę wywoławczą ustalono na 7 tys. zł czy sanitarny tarpan z silnikiem Iveco, za którego trzeba będzie zapłacić co najmniej 6 tys. zł. Do kupienia są też pojazdy o małej ładowności takie jak: fiat ducato (2,5 tys. zł) oraz lublin II (1,5 tys. zł). A mechaników samochodowych oraz fanów motoryzacji zainteresować mogą zestawy części zamiennych, które będzie można dostać już od 1,8 tys. zł oraz pakiety płynów eksploatacyjnych.

Na przetargu nie zabraknie też sprzętu, który może przydać się na budowie. Do wzięcia są m.in. dwa żurawie na starze 660M2. W tym przypadku nowy właściciel musi liczyć się wydatkiem przekraczającym 9 tys. i 11 tys. zł. W Bydgoszczy zaopatrzymy się również w ładowarkę hydrauliczną Ł-34 (35 tys. zł), wózek transportowy akumulatorowy (2 tys. zł) oraz wózki widłowe (od 150 zł). Najdroższą pozycją, która trafiła na sprzedaż jest kontenerowa pralnia polowa neptun 2, wyceniona na 37 tys. zł.

Bydgoski oddział AMW przygotował również ciekawą ofertę pakietów z odzieżą z demobilu, w których znalazły się wojskowe czapki, dresy, kurtki, płaszcze, podpinki i spodnie. Za najtańszy trzeba będzie zapłacić 4 tys. zł. Do nabycia są również zestawy z torbami na magazynki oraz na pistolety w cenach wywoławczych zaczynających się od 800 zł.

W ofercie dostępne są też - zróżnicowane pod względem zawartości - pakiety sprzętu m. in. służby łączności (ceny od 500 zł), służby żywnościowej (od 2,2 tys. zł), służby infrastruktury (od 400 zł), komputerowego (od 1,5 tys. zł) czy służby medycznej (od 1,9 tys. zł).

Ofertę należy złożyć do 24 września 2020 roku do godz. 10:00. Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji, która musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień przetargu, a także złożenie oferty na specjalnym formularzu. Do oferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Otwarcie ofert nastąpi 25 września br. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Gdańskiej 163A w Bydgoszczy.

Szczegóły dotyczące procedury składania oferty zamieszczone są w ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej: www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy/Sprzęt wojskowy i wyposażenie”.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dydyszko

Kierownik Działu ds. Marketingu i PR

Odział Regionalny AMW w Bydgoszczy

tel. (52) 525 78 90

kom. 693 080 465

e-mail: j.dydyszko@amw.com.pl

Łukasz Gutowski

Specjalista Działu ds. Marketingu i PR

Odział Regionalny AMW w Bydgoszczy

tel. (52) 525 78 99

e-mail: l.gutowski@amw.com.pl

