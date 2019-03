Powrót do Polski po zawodowe wyzwania

ROZMOWA Z ... PIOTREM WETMAŃSKIM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU PEKAO ODPOWIEDZIALNYM ZA STRATEGIĘ W Pekao pracuje niesamowicie zgrany zespół, sfokusowany wyłącznie na tworzeniu wiodącej instytucji finansowej w Polsce. To jeden z ważnych czynników, który mnie przekonał do powrotu. Przed dołączeniem do Banku Pekao pracował pan w Bank of America Merrill Lynch. Jak to doświadczenie pana ukształtowało i co skłoniło do powrotu do kraju? W Londynie spędziłem swoje „formative years”. Z jednej strony nauczyłem się tu porządnego warsztatu analitycznego — szerokiego myślenia...