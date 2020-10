Powtórka marca?

Kolejne restrykcje zapowiadane przez Francję i Niemcy skutkują dalszymi spadkami cen akcji na europejskim rynku. Na początku środowej sesji Dax osuwa się już do poziomu 11600 pkt., a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 spadają w kierunku 3300 pkt.

W dniu wczorajszym skala spadków za oceanem ponownie okazała się mniejsza niż w Europie. W czwartek we Francji ma wejść miesięczny lockdown, a zamknięcie restauracji, barów, kin i teatrów dyskutowane jest również w Niemczech. Bez wątpienia kolejna fala pandemii już odciska negatywne piętno na gospodarce, a IV kw. nie powinien przynieść dużej poprawy pod tym względem. Perspektywa kolejnej recesji staje się więc coraz bardziej realna, co jest niekorzystnym czynnikiem dla bardziej ryzykownych aktywów. Ze względu na zbliżające się wybory w USA oraz trwające negocjacje fiskalne, zmienność na rynkach akcyjnych będzie pozostawała podwyższona w kolejnych dniach. Obserwatorzy cały czas przypisują większe szanse na wygraną kandydata Demokratów Bidena, ale należy pamiętać, że zwycięstwo Trumpa przed czterema laty było dużą niespodzianką, a Hilary Clinton prowadziła wcześniej w sondażach.

Wzrost awersji do ryzyka umacnia dolara, a para EURUSD schodzi w kierunku 1.1750. Uwzględniając jednak skalę spadków na rynku akcyjnym, zmienność głównej pary walutowej jest jak na razie kosmetyczna. Większe szanse na przywracanie restrykcji w Europie niż w USA oraz relatywnie wyższe momentum wzrostowe za oceanem sprawiają, że krótkoterminowe ryzyka dla głównej pary walutowej pozostają skierowane w dół. Perspektywę do wzrostów euro ograniczają również ponure nastroje na rynkach finansowych oraz bardzo niepokojący rozwój pandemii na Starym Kontynencie. Pytanie jak do tego ustosunkuje się Rada Prezesów EBC podczas kończącego się w dniu jutrzejszym posiedzenia. Bardziej gołębi wydźwięk może być kolejnym argumentem na niekorzyść EURUSD. Negocjacje nad warunkami Brexitu ponownie ruszyły i mają się zakończyć przed połową listopada. Do tego czasu para GBPUSD w większym stopniu powinna być determinowana sytuacją amerykańskiej waluty. Notowania USDJPY spadają na półroczne minima i dobijają do dwukrotnie testowanego w ostatnich miesiącach wsparcia na 104. Notowania WTI w obawie przed spadkiem popytu osuwają się już poniżej 38 USD za baryłkę. Złoto cały czas stabilne i opiera się spadkom na rynku akcyjnym, które w marcu mocno pociągnęły w dół notowania żółtego metalu i podobnego scenariusza nie można wykluczać i tym razem. Jeśli EBC wysłałby jutro bardziej gołębi przekaz, byłby to argument przemawiający na korzyść cen złota.