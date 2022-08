Poziom wody w Renie nadal spada, rosną stawki transportu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Upalna pogoda powoduje, że poziom wody w Renie w Niemczech nadal spada co skutkuje wyższym kosztem transportu jedną z najważniejszych dróg wodnych regionu, informuje Reuters.

W punkcie kontrolnym w niemieckim Kaub poziom wody w Renie spadł w środę do 48 centymetrów. Ponieważ barki potrzebują normalnie co najmniej 150 centymetrów wody, aby przewozić pełen ładunek, obecnie są wypełniane tylko w ok. 25 proc. Wiele jednak w ogóle nie wypływa, co skutkuje wzrostem kosztów przewozu Renem. Cena spot transportu ładunku płynnego barką z Rotterdamu do Karlsruhe wynosi w środę 110 EUR za tonę i jest o 16 EUR wyższa niż we wtorek. W czerwcu, kiedy poziom wody w Renie był jeszcze normalny, wynosiła ok. 20 EUR za tonę.